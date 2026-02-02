Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"

02.02.2026
11:27
Коментари:0
Милић Вукашиновић, легендарни музичар, отворено је коментарисао наводе о наводном ангажовању новог пјевача Бијелог дугмета, као и о свом здравственом стању након ампутације ноге.
Милић је изнио оштре ставове о Горану Бреговићу, али и подијелио детаље о изазовима са протезом и фантомским боловима.
"Прво, 250.000 евра да Бреговић да неком пјевачу који би г****у дао да буде пјевач у том бенду је немогуће. По томе се одмах види да је лаж. Тај не плати ни кафу, а камоли 250.000 евра", говорио је Милић у “Премијера Викенд Специјалу” и признао да не би наступао са Брегом:
"Тај човјек воли новац, али да су паре код њега и да се та гомила пара не смањује. Јер ако почне да се смањује, има осјећај као да му бубреге ваде наживо. Да мене позове на наступ не бих дошао ни да добијем тих 250.000 евра. Показао се као миш и рекао сам да више не бих свирао, ни да се сретнемо", рекао је Вукашиновић.
