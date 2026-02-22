Убијен "Ел Менчо", вођа Халиско картела! Рат мексичке војске и локалних бандита

Извор:
Војска Мексика убила је данас Немесија Рубена Осегеру Сервантеса, познатог као "Ел Менчо“, вођу моћног картела "Халиско нова генерација", рекао је неименовани савезни званичник.
Вођа картела је убијен током војне операције у западној мексичкој држави Халиско.
Операција је услиједила након неколико сати блокирања путева запаљеним возилима у Халиску и другим државама. Картели обично користе ову тактику за блокирање војних операција.
Видео-снимци који круже друштвеним мрежама приказују стубове дима изнад града Пуерто Ваљарте и људе док у паници трче кроз зграду локалног аеродрома.
"Ер Канада" је саопштила да из безбједносних разлога обуставља летове за Пуерто Ваљарту и савјетовала путницима да не долазе на аеродром, пренио је АП.
Амерички Стејт департмент понудио је награду до 15 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Сервантеса, познатог као Ел Менчо.
Картел "Халиско нова генерација" једна је од најмоћнијих и најбрже растућих криминалних организација у Мексику, а настала је 2009. године.
Америчка Управа за борбу против дрога (ДЕА) сматра да је овај картел по снази раван картелу Синалоа, једној од најозлоглашенијих криминалних група у Мексику, са присуством у свих 50 савезних држава САД, гдје дистрибуира тоне дроге. Један је од главних снабдјевача кокаином за америчко тржиште и, попут картела Синалоа, зарађује милијарде од производње фентанила и метамфетамина.
