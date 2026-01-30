САД уводе тарифе земљама које продају нафту Куби, једна земља у фокусу

Извор:
30.01.2026
Предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп потписао је извршну уредбу којом се предвиђа увођење тарифа на сву робу која долази из држава које продају или обезбјеђују нафту Куби.
Мјера је првенствено усмјерена на Мексико, земљу која је годинама представљала својеврсну нафтну „пупчану врпцу“ за Кубу. Упркос томе што је мексичка предсједница Клаудија Шејнбаум настојала градити снажне односе с Трампом, Мексико је упорно исказивао солидарност с америчким ривалом.
Током обраћања медијима, новинар је Трампа упитао покушава ли „заврнуту славину“ према Куби, коју је претходно назвао „пропадајућом државом“.
"Израз 'заврнем славину' је прилично груб. Не покушавам то, али изгледа да је ријеч о нечему што једноставно неће моћи опстати", рекао је Трамп.
Трамп и Шејнбаум разговарали су телефоном у четвртак ујутро. Након тог разговора, на питање новинара да ли је Куба била тема разговора, Шејнбаум је одговорила да о томе није било ријечи.
"Нисмо се бавили питањем Кубе", рекла је Шејнбаум, додајући да је мексички министар спољних послова у разговору с америчким државним секретаром Марком Рубијом нагласио како је за Мексико од велике важности наставак хуманитарне помоћи Куби.
Такође је истакнула да је Мексико спреман дјеловати као посредник између САД-а и Кубе.
Још увијек није јасно какве ће конкретне посљедице по Кубу имати извршна уредба коју је Трамп потписао у четвртак, посебно имајући у виду да се та земља већ годинама суочава с тешком економском кризом и дуготрајним америчким ембаргом.
