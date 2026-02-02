Logo
Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

02.02.2026

08:32

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Џулија Робертс на оригиналан начин честитала је мужу Данијелу Модеру још један круг живота.

Она је на Инстаграму објавила фотографију на којој је видимо док се грли са Модером - поводом његовог рођендана.

У опису фотографије, Џулија је бирала кратку верзију.

"Мој омиљени дан. Мој омиљени мушкарац", написала је Робертсова.

Напунио је 57 година. У браку су од 2002. године. Имају троје д‌јеце, преноси "ЦДМ".

