Logo
Large banner

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

Извор:

Курир

01.02.2026

21:44

Коментари:

5
Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

Певачица Ана Бекута огласила се на друштвеним мрежама поводом предстојећег концерта за Дан заљубљених.

Недавно је била жртва напада на концерту у Чачку, када ју је група присутних гађала леденицама, због чега се неко вријеме није оглашавала.

milena ivanovic

Сцена

Милена Поповић поново показала бујне груди

Ипак, сада с нестрпљењем ишчекује дружење са публиком, показујући још једном да отворено подржава жене да буду храбре, самосталне и задовољне, и да увијек прво воле себе.

Њена објава изазвала је бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама, а певачица је поручила:

"На Валентиново славимо љубав, али и слободу. Дјевојке се јављају да с другарицама стижу да прославе што су се ријешиле неке биједе. Подржавам, мачке моје! Увијек прво треба да волите себе", поручила је Ана на свом Инстаграм профилу.

Пјевала из комбија

Упркос насиљу, Бекута је као прави професионалац завршила концерт пјевајући из комбија и публику која је дошла да ужива у њеним хитовима одушевила поступком.

Снимак се брзо проширио друштвеним мрежама, а многи су осудили овај безумни чин апелујући да ниједна жена ово више не доживи.

"Велика подршка и за Ану Бекуту и за Јелену Карлеушу, да ниједна жена или било ко ово више не доживи. Сутра дан ће неко напасти ваше мајке овако, срамота за Србију! Ово лудило смјеста мора да престане!", гласио је један од многих коментара грађана згрожених насиљем према жени са 40 године дугом каријером без мрље.

силовање-насиље над женама

Хроника

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Подсјетимо, након што су ка бини почеле да лете грудве, Бекута се у једном моменту обратила актерима, покушавајући да их уразуми.

"Срам вас било! Имате ли имате ви мајку? Имате ли сестру? Имате ли баку? Срам вас било! Гдје је полиција овдје? Је л' ради полиција нешто? Ми нећемо више да пјевамо и свирамо! Ајде, руке у ваздух", рекла је Бекута.

Подијели:

Таг:

Ана Бекута

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

Милена Поповић поново показала бујне груди

Сцена

Милена Поповић поново показала бујне груди

2 ч

0
Чувени народни пјевач предосјетио своју смрт

Сцена

Чувени народни пјевач предосјетио своју смрт

3 ч

0
Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

Сцена

Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

4 ч

0
Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Сцена

Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner