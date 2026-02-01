Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

Извор:
Курир
01.02.2026
21:44
Коментари:5
Певачица Ана Бекута огласила се на друштвеним мрежама поводом предстојећег концерта за Дан заљубљених.
Недавно је била жртва напада на концерту у Чачку, када ју је група присутних гађала леденицама, због чега се неко вријеме није оглашавала.
Ипак, сада с нестрпљењем ишчекује дружење са публиком, показујући још једном да отворено подржава жене да буду храбре, самосталне и задовољне, и да увијек прво воле себе.
Њена објава изазвала је бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама, а певачица је поручила:
"На Валентиново славимо љубав, али и слободу. Дјевојке се јављају да с другарицама стижу да прославе што су се ријешиле неке биједе. Подржавам, мачке моје! Увијек прво треба да волите себе", поручила је Ана на свом Инстаграм профилу.
Упркос насиљу, Бекута је као прави професионалац завршила концерт пјевајући из комбија и публику која је дошла да ужива у њеним хитовима одушевила поступком.
Снимак се брзо проширио друштвеним мрежама, а многи су осудили овај безумни чин апелујући да ниједна жена ово више не доживи.
"Велика подршка и за Ану Бекуту и за Јелену Карлеушу, да ниједна жена или било ко ово више не доживи. Сутра дан ће неко напасти ваше мајке овако, срамота за Србију! Ово лудило смјеста мора да престане!", гласио је један од многих коментара грађана згрожених насиљем према жени са 40 године дугом каријером без мрље.
Подсјетимо, након што су ка бини почеле да лете грудве, Бекута се у једном моменту обратила актерима, покушавајући да их уразуми.
"Срам вас било! Имате ли имате ви мајку? Имате ли сестру? Имате ли баку? Срам вас било! Гдје је полиција овдје? Је л' ради полиција нешто? Ми нећемо више да пјевамо и свирамо! Ајде, руке у ваздух", рекла је Бекута.
