Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Ало

02.02.2026

Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Жика Николић је једном приликом испричао шта је доживио од бивше супруге када ју је ухватио са љубавником.

Како је тада истакао, дешавало се да га жена на вратима сачека са љубавником, те физички насрне на њега.

"Закачила је резу на вратима с љубавником, а када сам позвонио, резу нису скинули, него су ме сачекали с песницом по носу. Тада сам био љут, да сам их срео на улици, а да није био пјешачки прелаз, згазио бих обоје. Богу хвала, брзо ме је прошао бијес", испричао је Жика једном приликом у "Магазину Ин".

превара

прељуба

