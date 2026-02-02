Logo
Ово су нове цијене хљеба

02.02.2026

12:31

Ово су нове цијене хљеба
Фото: АТВ

Влада Србије измијенила је Уредбу о обавезној производњи хљеба од брашна Т-500, па је од данас максимална малопродајна цијена хљеба 65 динара, док је максимална произвођачка цијена 55,74 динара.

Произвођачи су обавезни да најмање 30 одсто дневне производње свих врста хљеба буде хљеб од брашна Т-500.

За дом спремни-Хрватска-02022026

Регион

Усташки поздрав исписан на улазу у село са српским становништвом

Предсједник Уније пекара Србије, Зоран Пралица, прошле недјеље је најавио да ће пекари тражити корекцију цијене хлљба „Сава“ са 62 на 65 динара, како би се цијена ускладила са недавним повећањем минималне зараде у земљи.

