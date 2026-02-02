Ово су нове цијене хљеба

Влада Србије измијенила је Уредбу о обавезној производњи хљеба од брашна Т-500, па је од данас максимална малопродајна цијена хљеба 65 динара, док је максимална произвођачка цијена 55,74 динара.

Произвођачи су обавезни да најмање 30 одсто дневне производње свих врста хљеба буде хљеб од брашна Т-500.

Предсједник Уније пекара Србије, Зоран Пралица, прошле недјеље је најавио да ће пекари тражити корекцију цијене хлљба „Сава“ са 62 на 65 динара, како би се цијена ускладила са недавним повећањем минималне зараде у земљи.