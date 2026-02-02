Жалба због антисрпске одлуке ЦИК-а

02.02.2026
Српска листа на Косову и Метохији поднијела је жалбу Изборном панелу за жалбе и представке због одлуке Централне изборне комисије /ЦИК/ у Приштини да не објави коначне резултате ове странке на парламентарним изборима одржаним 28. децембра.
- У име Српске листе управо је поднесена жалба Изборном панелу за жалбе и представке против незаконите, антисрпске и дискриминишуће одлуке ЦИК-а којом је одбијено објављивање коначних резултата ванредних парламентарних избора за нашу странку, односно негирано 42.759 гласова Срба - саопштила је Српска листа.
Из ове странке поручили су да очекују да Изборни панел поништи срамну одлуку ЦИК-а и донесе одлуку у складу са законом, чиме ће заштитити права српског народа, легалност и интегритет изборног процеса.
ЦИК је у суботу објавио коначне резултате избора, али не и за Српску листу.
На Косову и Метохији су у протеклој години три пута били одржани избори и сваки пут је ЦИК, пред гласање, одбио да потврди кандидате Српске листе, да би ту одлуку преиначио, као виша инстанца, Изборни панел за жалбе и представке.
Срби имају загарантованих 10 мјеста у Скупштини такозваног Косова.
