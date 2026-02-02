Logo
Усред њиве освануо мртвачки сандук, мјештани сумњају на једно

02.02.2026

12:07

Коментари:

0
Фото: Истемедиа

У селу Гамзиград, насред њиве, неко је оставио мртвачки сандук. И то плав. Недалеко од царске Феликс Ромулијане и пар километара од љековите Гамзиградске бање, неко је одлучио да споји археологију, савремену умјетност и чисту сеоску шок-терапију.

Усред њиве, тик уз куће и пут, освануо је мртвачки сандук. Плав. Онако оптимистички плав, скоро летњи, пише Истмедиа.

Путници намјерници који су залутали ка Ромулијани добили су бонус садржај који није у брошури туристичке организације. Нисмо провјеравали да ли сандук има садржај. Не зато што немамо истраживачки дух, већ зато што је дух у овом случају могао да има истраживачке амбиције према нама.

авион судњег дана

Свијет

Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

И празан сандук је био сасвим довољан да покрене машту. Ко га је ту донио, зашто баш плав, да ли је у питању порука, перформанс или само нечија врло специфична идеја уређења пејзажа.

Мјештани слежу раменима са искуством људи који су видјели свашта.

Једни тврде да је то умјетничка инсталација, други да је у питању опомена, трећи да је неко помијешао двориште са њивом.

Најпрактичнији већ размишљају да ли би сандук могао да послужи као клупа, складиште за алат или макар оријентир за навигацију „скрени лијево код сандука, па право до Тимока“.

Док се институције не огласе, а аутор не потпише своје дјело, Гамзиград има нову атракцију. Римљани су градили палате за вјечност, а неко је очигледно одлучио да тој вјечности дода мало боје. Плаве, пише Истмедиа.

