Запалио се камион пун пелета: Брзом интервенцијом спријечена катастрофа

Курир

01.02.2026

21:13

Запалио се камион на наплатној рампи
На наплатној станици Уб вечерас је избио пожар на камиону који је превозио пелет, чије ширење је спријечени брзом реакцијом ватрогасаца, као и запослених на путничком терминалу Уб.

Наиме, како се види на снимку, у једном тренутку букнула је ватра у предјелу точка камиона који је превозио пелет.

Захваљујући брзој интервенцији запослених на наплатној станици, као и ватрогасаца, пожар је угашен, пренио је 192.

