Запалио се камион пун пелета: Брзом интервенцијом спријечена катастрофа

Извор:
Курир
01.02.2026
21:13
Коментари:0
На наплатној станици Уб вечерас је избио пожар на камиону који је превозио пелет, чије ширење је спријечени брзом реакцијом ватрогасаца, као и запослених на путничком терминалу Уб.
Наиме, како се види на снимку, у једном тренутку букнула је ватра у предјелу точка камиона који је превозио пелет.
Захваљујући брзој интервенцији запослених на наплатној станици, као и ватрогасаца, пожар је угашен, пренио је 192.
