Ледени талас се вратио: Милош Велики затрпан

Снијег који је РХМЗ Србије најавио стигао је и у Београд. У појединим дијеловима града већ пада ситан снијег, а падавине ће у већем дијелу Србије трајати током цијеле ноћи.
"Вечерас и у току ноћи облачно, мјестимично са снијегом. На истоку и југу Србије се очекује стварање мањег сњежног покривача. Вјетар слаб и умјерен, у кошавском подручју и јак, источни и југоисточни. На подручју Београда облачно, вјетровито и углавном суво уз умјерен и јак источни и југоисточни вјетар. У току ноћи ка понедјељку могућ слаб снијег", наводи се у најновијој прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
У главном граду снијег је већ почео да пада, док је на југу Србије провејавао током цијелог дана. У околини Алексинца биљежи се први сњежни покривач, а падавине се очекују и током вечери у већем дијелу земље.
Путеви могу ледити, па се савјетује повећан опрез.
Како се види на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, снијег је завејао и ауто-пут Милош Велики.
У понедјељак ујутро и прије подне претежно облачно и хладно, понегдје са слабим снијегом, углавном на сјеверу и истоку Србије. Од средине дана постепено разведравање, прво у централним и западним, а до вечери и у већини осталих крајева. Облачност ће се најдуже задржати на сјеверу Војводине, југозападу и југу Србије, док ће на истоку земље бити облачно и током наредне ноћи.
У кошавском подручју ће дувати слаб и умјерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено јак источни и југоисточни вјетар, у осталим крајевима углавном слаб промјенљив.
Најнижа температура од -5 до 0 степени, највиша од 0 до 3 степена, на истоку Србије око -3 (ледени дан).
У уторак (03.02.) јутро хладно уз слаб, понегдје и умјерен мраз. У току дана изнад већег дијела промјенљиво уз смјену сунчаних и облачних интервала и мало топлије, само ће се на истоку Србије задржати облачно и хладно (ледени дан). Увече постепено наоблачење са запада, које ће на сјеверозападу и западу Србије условити кишу.
Киша се у сриједу и четвртак (04-05.02.) уз још топлије вријеме, очекује местимично и у осталим крајевима.
Дуваће кошава, која ће од уторка увече (03.02.) до четвртка (05.02.) имати ударе олујне јачине.
Честа пролазна наоблачења са кишом очекују се и у наставку седмице.
