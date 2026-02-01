Пријети нова епидемија: Због ових симптома се може развити и рак

Извор:
Курир
01.02.2026
21:01
Коментари:0
Гојазност је постала један од највећих проблема савременог друштва. Статистика указује да се свијет суочава са пандемијом гојазности, а предвиђања стручњака су да ће до 2050. године број гојазних особа достићи чак две милијарде. Овај проблем погађа све старосне категорије, а ситуација у Србији подједнако је алармантна.
Докторка Бисерка Обрадовић објаснила је да се гојазност дефинише преко индекса тјелесне масе (БМИ), који се добија као однос тежине и квадрата висине.
Економија
Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном
- Нормална тјелесна тежина је када је БМИ до 25, прекомјерна тјелесна тежина је када се БМИ креће од 25 до 30, а особа је гојазна када БМИ прелази преко 30. Тада се даје дијагноза Е66 - говори др Обрадовић.
Према подацима Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", свака пета особа у Србији је гојазна, док свака трећа има прекомјерну тјелесну масу.
- Нажалост, све чешће приликом систематских прегледа установљавамо да људи имају дијагнозу Е66. У Универзитетско-клиничком центру Србије (УКЦС) годишње се прегледа до 4.000 пацијената због проблема повезаних са гојазношћу - каже Обрадовић.
Регион
Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе
Гојазност се дефинише на сљедећи начин:
-Нормална тјелесна тежина: БМИ до 25
-Прекомјерна тјелесна тежина: БМИ од 25 до 30
-Гојазност: БМИ преко 30 (дијагноза Е66)
Према ријечима докторке Обрадовић нездрава исхрана је кључни фактор гојазности.
- Већина запослених нема времена да припреми здрав оброк код куће и неријетко се ослања на пекарске производе и брзу храну који су пуни мастима и угљеним хидратима, што додатно доприноси прекомјерној тјелесној тежини. Многи не планирају исхрану унапријед и не носе здраве оброке на посао. Мањак физичке активност је други велики проблем - објашњава Обрадовић.
Свијет
Потврђен вирус мајмунских богиња
Она је истакла да постоје различити типови гојазности.
- Један је гиноидни (женски) тип гојазности који подразумијева да се масне наслаге претежно у предјелу кукова и бутина и стварају "облик крушке". Други је андроидни (мушки) тип гојазности који подразумијева да масне наслаге у предјелу стомака, што је повезано са повећаним ризиком за дијабетес, артериосклерозу, хипертензију, срчана обољења и мождани удар - упозорава Обрадовић.
Како је објаснила, гојазне особе имају више вјероватноће да добију неке од придружених болести.
Остали спортови
Атлетски савез РС прогласио најбоље: Самарџић и Пелемиш обиљежили 2025.
- Стручне анализе указују да је гојазност директно повезана са више од 200 здравствених проблема, укључујући кардиоваскуларне болести, дијабетес типа 2, хипертензију и нека малигна обољења - објашњава докторка Бисерка Обрадовић.
Додатно наводи да "гојазност значајно оптерећује коштано-зглобни систем".
- Особа са 20 килограма вишка носи додатни терет еквивалентан ношењу вреће те исте тежине током цијелог дана, што изазива болове и деформације зглобова. Такође, гојазност доприноси појави апнеје (прекида дисања током сна), хркању, проблемима са пробавом и хормоналним поремећајима - каже Обрадовић.
- Посебно је важно спријечити гојазност код дјеце. Родитељи и баке и деке често мисле да је дијете здраво ако је "дебељушкасто", али вишак килограма у дјетињству може оставити трајне посљедице - упозорава она у разговору.
Она је навела примјер како непажња и нездрава исхрана могу годинама да утичу на дјецу.
Бања Лука
Ове улице сутра остају без струје
Поред физичких компликација, гојазност може изазвати и озбиљне психолошке проблеме. Психијатар-психотерапеут др Јелена Поповић са Клинике за психијатрију УКЦС упозорава да гојазност може бити окидач за депресију, анксиозност и поремећаје прилагођавања.
- Гојазност не утиче само на физичко здравље већ и на ментално стање појединца. Пацијенти се често суочавају са стигматизацијом и нарушеним самопоуздањем, што може довести до озбиљних психолошких посљедица - објашњава др Поповић.
Болести које се могу јавити код гојазних особа:
-Хипертензија (повишен крвни притисак)
-Болести крвних судова
-Мождани удар и инфаркт миокарда
-Дијабетес (шећерна болест)
Регион
Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ
-Малигна обољења
-Артериосклероза
-Камен у жучи
-Депресија
-Анксиозност
-Поремећаји прилагођавања
Иако се гојазност често дефинише као хронична болест, она се може лијечити успјешно.
- Гојазност није неповратно стање, она се може лијечити, али је кључ у правилној исхрани и редовној физичкој активности. Контрола тјелесне масе није само естетско питање, већ је од пресудног значаја за здравље. Постепено и контролисано мршављење је најбољи начин, уз савјет нутриционисте и прилагођену физичку активност - каже докторка Обрадовић.
Остали спортови
Данци суверено до крова Европе
Лијечење гојазности захтијева мултидисциплинарни приступ који укључује љекаре разних специјалности. Проф. др Снежана Половина, шеф Амбуланте за гојазност УКЦС, наглашава да се пацијентима не савјетује самоиницијативно узимање лијекова за мршављење.
- Постоје јасно дефинисани критеријуми за увођење медикаментозне терапије. Гојазност је хронична болест и захтијева доживотно лијечење под надзором стручњака - истакла је др Половина.
Када промјене лоших животних навика не помажу, а све дијете односно медикаментозна терапија не дају резултат, о трошку државе омогућено је и хируршко лијечење.
- Најчешћа процедура је такозвана слим гастректомија или сужавање желуца, следи за њом чувени бај пас, односно премошћавање желуца. Резултати се виде јако брзо, већ послије неколико мјесеци, послије годину дана долазе до близу нормалне тежине, пацијенти који су били на инсулину, немају потребу да га узимају, хирургија даје брзе и одрживе резултате - објашњава хирург др Огњан Скробић са Клинике за дигестивну хирургију УКЦС.
Наука и технологија
Одзвонило стандардним пуњачима: Уз помоћ нове технологије до 100% батерије за само пет минута
Како спречити гојазност:
-Правилна исхрана са контролисаним уносом калорија
-Редовна физичка активност
-Ограничавање уноса слаткиша и прерађене хране
-Смањење конзумације алкохола (који је висококалоричан)
-Редовне контроле код љекара и нутриционисте
Здравље
5 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму