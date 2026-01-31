Logo
Лоше прогнозе стручњака: До 2050. године...

31.01.2026

17:19

Коментари:

0
До 2050. године два милиона људи живјеће са деменцијом у Великој Британији, предвиђају стручњаци, пише "Дејли мејл".

У новом извјештају асоцијације "Алцхајмер Европа" /АЕ/ процјењује се да ће се број дементних људи у Европи повећати за готово двије трећине у наредних 25 година, при чему ће пораст углавном бити узрокован случајевима Алцхајмерове болести, најчешћег облика.

Ако се прогноза АЕ покаже тачном, то ће додатно оптеретити здравствене службе и учинити проналажење лијека важнијим него икада раније.

Прошле године процијењено је да је у Великој Британији живјело 1.204.368 људи са овим поремећајем рада мозга који омета памћење, а очекује се да ће тај број порасти за готово 63 процента - на 1.959.592 до 2050. године.

То је огромно повећање у односу на претходне процјене, укључујући прогнозу "Друштва за Алцхајмерову болест" да ће у Британији до 2040. године 1,4 милиона људи живјети са деменцијом.

Користећи податке из 18 студија, нови извјештај АЕ прогнозира да ће сваки 26. Британац старији од 30 година живјети са овом разорном болешћу, што значи да ће се до 2050. године процијењени број људи који живе са неким обликом деменције повећати за забрињавајућих 90 процената.

Упозорење долази након што су подаци открили да деменција убија људе у Великој Британији брже него што се очекивало, са 2.500 додатних смртних случајева у Енглеској само прошле године.

Раније овог мјесеца стручњаци су изнијели 56 препорука заснованих на доказима усмјерених на смањење ризика од деменције, укључујући бољу контролу високог крвног притиска.

Неки од симптома деменције су немогућност учења нових задатака, тешкоће у одржавању концентрације на један задатак, тешкоће у учешћу у разговорима, изненадна туга, страх или анксиозност, нераспознавање предмета или симбола.

