Добитак из снова постао ноћна мора: Син му направио пакао

Извор:

АТВ

31.01.2026

17:19

Италијански закон омогућава да одрасла, али финансијски зависна дјеца траже мјесечну подршку од родитеља.

Управо то је урадио 40-годишњи мушкарац из Фаенце, који је затражио 1.800 евра мјесечно од свог оца милионера.

Пензионер из Волпаго дел Монтела недавно је освојио 1,768 милиона евра на лутрији “Туриста пер семпре”, дио новца примио је одмах, док ће остатак добити као животну ренту од 6.000 евра мјесечно наредних 20 година.

Умјесто славља, догодила се породична драма – његов син је одлучио да га тужи.

Син незапослен и финансијски завистан покреће тужбу

Син, који је годинама у лошим односима са оцем, обраћањем правној организацији у Болоњи покренуо је процедуру за добијање алиментације.

Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

Друштво

Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

Према ријечима адвоката Стефана Росија за "Ил Месагеро", италијански закон предвиђа да судија може наложити мјесечну накнаду одраслој дјеци која нису финансијски независна, без обзира на године.

Новац се у том случају исплаћује директно њима.

Зашто тражи баш 1.800 евра мјесечно?

Син сматра да отац сада има значајна примања из ренте, те је затражио 1.800 евра мјесечно као законски обавезну подршку.

Тренутно, син преко својих правника покушава да постигне вансудско поравнање, али уколико то не буде могуће, одлука ће бити на судији у Италији.

Јаник Синер

Тенис

Баријера: Јаник Синер никада није добио овакав меч

Остаје да се види да ли ће отац милионер пристати на споразум, или ће се породични сукоб преселити у италијанску судницу, гдје ће јавност пратити судски дуел око алиментације одраслог сина милионера.

lutrija

dobitak

