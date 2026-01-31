Logo
Почетак фебруара доноси снажан пун Мјесец у Лаву: Вријеме за промјене

31.01.2026

16:11

Коментари:

0
Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

Пун Мјесец 1. фебруара одвија се у знаку Лава и доноси снажан фокус на емоције, самопоуздање и потребу да будемо виђени и признати.

Овај лунарни врхунац освјетљава теме личне вриједности, креативности и међуљудских односа.

Све оно што је до сада тихо тињало сада излази на површину и тражи јасну реакцију.

Лав је знак срца, поноса и аутентичног изражавања. Када се пун Мјесец догађа у овом знаку, многи осјећају снажну потребу да покажу ко заиста јесу, без скривања и прилагођавања другима. Емоције су интензивне, али и искрене.

Ово је тренутак у којем више није могуће остати по страни, посебно у односима који су дуго били нејасни или неуравнотежени.

У љубавним односима, овај пун Мјесец доноси кулминацију. Неки ће доживјети емотивни процват, док ће други бити подстакнути на искрен разговор о стварним осјећањима и потребама.

Лав тражи пажњу и топлину, али истовремено пружа великодушност. Они који се усуде показати своју рањивост могли би доживјети дубљу блискост.

Посао, финансије и здравље

На пословном плану јавља се снажна потреба за признањем и потврдом уложеног труда. Многи ће осјетити порив да иступе, преузму вођство или покажу своје таленте. Ипак, важно је пазити да понос не прерасте у тврдоглавост.

Сарадња и уважавање туђих идеја доносе боље резултате од потребе за доминацијом.

Љубавни пар

Љубав и секс

Колико пута седмично требате имати секс да бисте одржали квалитетну везу

Финансије су такође у фокусу, јер Лав воли ужитке и луксуз. Могуће су импулсивне жеље за трошењем, нарочито на ствари које подижу осјећај личне вриједности или доприносе имиџу.

Ипак, препоручује се опрез и равнотежа између жеља и стварних могућности, преноси Индекс.

На плану здравља, овај пун Мјесец може појачати унутрашњу напетост, нарочито ако су емоције дуже вријеме потискиване.

Помоћи може физичка активност, боравак на свјежем ваздуху и креативно изражавање које ослобађа нагомилану енергију.

У ширем смислу, пун Мјесец 1. фебруара позива на аутентичност. Ово је тренутак када јасно видимо гд‌је се умањујемо како бисмо удовољили другима и гд‌је је вријеме да станемо иза себе.

Све што сада изађе на вид‌јело има своју сврху – јер нас води ка већем самопоуздању и унутрашњој јасноћи.

Хороскоп

Мјесец

