Почетак фебруара доноси снажан пун Мјесец у Лаву: Вријеме за промјене

31.01.2026
16:11
Коментари:0
Пун Мјесец 1. фебруара одвија се у знаку Лава и доноси снажан фокус на емоције, самопоуздање и потребу да будемо виђени и признати.
Овај лунарни врхунац освјетљава теме личне вриједности, креативности и међуљудских односа.
Све оно што је до сада тихо тињало сада излази на површину и тражи јасну реакцију.
Лав је знак срца, поноса и аутентичног изражавања. Када се пун Мјесец догађа у овом знаку, многи осјећају снажну потребу да покажу ко заиста јесу, без скривања и прилагођавања другима. Емоције су интензивне, али и искрене.
Ово је тренутак у којем више није могуће остати по страни, посебно у односима који су дуго били нејасни или неуравнотежени.
У љубавним односима, овај пун Мјесец доноси кулминацију. Неки ће доживјети емотивни процват, док ће други бити подстакнути на искрен разговор о стварним осјећањима и потребама.
Лав тражи пажњу и топлину, али истовремено пружа великодушност. Они који се усуде показати своју рањивост могли би доживјети дубљу блискост.
На пословном плану јавља се снажна потреба за признањем и потврдом уложеног труда. Многи ће осјетити порив да иступе, преузму вођство или покажу своје таленте. Ипак, важно је пазити да понос не прерасте у тврдоглавост.
Сарадња и уважавање туђих идеја доносе боље резултате од потребе за доминацијом.
Љубав и секс
Колико пута седмично требате имати секс да бисте одржали квалитетну везу
Финансије су такође у фокусу, јер Лав воли ужитке и луксуз. Могуће су импулсивне жеље за трошењем, нарочито на ствари које подижу осјећај личне вриједности или доприносе имиџу.
Ипак, препоручује се опрез и равнотежа између жеља и стварних могућности, преноси Индекс.
На плану здравља, овај пун Мјесец може појачати унутрашњу напетост, нарочито ако су емоције дуже вријеме потискиване.
Помоћи може физичка активност, боравак на свјежем ваздуху и креативно изражавање које ослобађа нагомилану енергију.
У ширем смислу, пун Мјесец 1. фебруара позива на аутентичност. Ово је тренутак када јасно видимо гдје се умањујемо како бисмо удовољили другима и гдје је вријеме да станемо иза себе.
Све што сада изађе на видјело има своју сврху – јер нас води ка већем самопоуздању и унутрашњој јасноћи.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму