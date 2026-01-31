Колико пута седмично требате имати секс да бисте одржали квалитетну везу

31.01.2026
Многи се питају колико често би требали имати секс како би осигурали дуготрајну и квалитетну везу. Стручњакиња је открила одговор те појаснила како је секс повезан са задовољством везом, али и животом генерално.
Професорица у подручју људске сексуалности Nicole McNichols предаје један од најпопуларнијих предмета на Универзитету у Вашингтону. Предмет под називом" Разноликост људске сексуалности" сваке године похађа више од 4.000 студената и готово увијек постоји листа чекања.
Она наводи да су истраживања показала да што је секс бољи, већа је вјероватноћа да ће пар сматрати своју везу задовољавајућом и дуже ће остати заједно, преноси DailyMail.
"Ако погледате парове који су замољени да воде забиљешке о томе колико су задовољни у својим везама и какво је њихово психичко благостање, укључујући колико то колико су задовољни животом уопштено и колико је задовољавајући њихов сексуални живот, оно што видите је да када дође до пораста сексуалног задовољства, слиједе радост и задовољство у вези", објаснила је у podcastu New York Тимеса Модерн Лове.
Напоменула је да то не значи да морате често имати секс. Заправо је довољно да једном седмично водите љубав.
"Ако парови желе чешће имати секс, то је одлично за њих, али то неће нужно ојачати њихову везу. "Када погледамо корист секса за добробит везе, она се не повећава након отприлике једном седмично. То није велики временски период", каже McNichols.
Није само учесталост секса оно што је важно узети у обзир. Парови који су у квалитетним везама такође уносе нешто ново у свој сексуални живот отприлике једном мјесечно.
"Не мора значити да требате ићи у секс шоп и купити гомилу ствари од коже и костим медицинске сестре. То је фантастично ако желите то испробати, али то може бити суптилно - нпр. да умјесто мисионарске позе испробате подигнуту мисионарску позу", казала је, мислећи на то да партнерка током секса може лећи на јастук и тако побољшати вођење љубави.
