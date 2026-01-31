Logo
Large banner

Брак не пуца само због преваре: Разлози су много сложенији

31.01.2026

15:02

Коментари:

0
Брак не пуца само због преваре: Разлози су много сложенији

У јавности се често чује да је превара главни кривац за распад брака. Иако невјера може бити велики ударац и „посљедња кап“ која доведе до прекида, психолози истичу да превара врло често није прави или једини узрок развода — већ је симптом већ постојећих проблема у односу.

Стручњаци за односе и брак наглашавају да већина проблема у вези, попут лоше комуникације, незадовољства у односу или емоционалне дистанце често почињу давно прије него што дође до невјере. Невјера је тада често само јавно очитовање проблема који су већ годинама присутни, али нису ријешени.

pruga prelaz tragedija voz sine 1

Свијет

Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Према психологињи др Самантхи Родман Вхитен, иако прељуб може довести до развода, заправо највећи узрок развода брака лежи у неријешеним обрасцима понашања и сукобима који се гомилају. Уз то, и друге стручне анализе указују на то да емоционално удаљавање партнера значајно повећава ризик од распада брака — и то чак и више него сама ријеч „превара“.

Недостатак заједничких циљева и подршке

Када се партнери повуку једно од другог и престану дијелити своје потребе и осјећаје, повезаност слаби, што ствара прилике за незадовољство и, посљедично, тражење повезаности изван брака. Психолози наводе неколико кључних проблема који дугорочно нарушавају однос, често прије него што дође до било каквог сексуалног или емотивног издаје.

Емоционална дистанца, када партнери престану дијелити осјећаје и подржавати се, веза постаје празна. Лоша комуникација, конфликти се не рјешавају, већ таложе, што води даљњем удаљавању. Неријешени сукоби и фрустрације, понављајуће несугласице које се не ријеше повећавају напетост и незадовољство.

Ротација полиција

Свијет

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Недостатак заједничких циљева и подршке, партнери који нису на истој емоционалној или животној таласној дужини често се удаљавају. Једна студија чак сугерише да незадовољство у браку не мора нужно довести до невјере, али незадовољство је често присутно и прије прељуба, а превара само додатно нарушава разлог за останак заједно.

Најважнија порука стручњака је сљедећа: превара често није извор проблема, већ симптом дубљих тешкоћа у вези. Ако пар нема здрав начин рјешавања конфликата, ако се осјећаји игноришу или потискују, партнери се поступно емоционално удаљавају, а онда се то може манифестовати, између осталог, и кроз невјеру.

Drva, ogrev

Република Српска

Децембар донио рекордне резултате шумарства

То значи да фокус стручњака често није само на томе како спријечити невјеру, него како изградити квалитетну комуникацију, емоционалну блискост и рјешавање проблема у вези прије него што дође до озбиљнијих преломних тренутака. Иако невјера може бити тежак ударац и често се медијски истиче као главни разлог развода, психолози јасно наглашавају да темељни узрок многих пропалих бракова нису саме афере, него су то дуги обрасци неријешених проблема, емоционална удаљеност и нефункционална комуникација.

(Дневник.хр)

Подијели:

Тагови:

превара

Брак

razvod braka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушила се кућа у Београду

Хроника

Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

8 ч

0
Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

Свијет

Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

8 ч

0
Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

Република Српска

Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

8 ч

3
Удружење ветерана

Друштво

Ревизија борачког статуса да буде законска обавеза

8 ч

0

Више из рубрике

У којим годинама мушкарци и жене највише варају?

Љубав и секс

У којим годинама мушкарци и жене највише варају?

3 д

0
Инцидент на вјенчању

Љубав и секс

Скандал на вјенчању: Младожења бацио торту, млада побјегла

4 д

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Веза с нарцисоидном особом: Како препознати опасне знакове и заштитити се

4 д

0
Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Љубав и секс

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner