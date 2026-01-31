Брак не пуца само због преваре: Разлози су много сложенији

31.01.2026
15:02
Коментари:0
У јавности се често чује да је превара главни кривац за распад брака. Иако невјера може бити велики ударац и „посљедња кап“ која доведе до прекида, психолози истичу да превара врло често није прави или једини узрок развода — већ је симптом већ постојећих проблема у односу.
Стручњаци за односе и брак наглашавају да већина проблема у вези, попут лоше комуникације, незадовољства у односу или емоционалне дистанце често почињу давно прије него што дође до невјере. Невјера је тада често само јавно очитовање проблема који су већ годинама присутни, али нису ријешени.
Према психологињи др Самантхи Родман Вхитен, иако прељуб може довести до развода, заправо највећи узрок развода брака лежи у неријешеним обрасцима понашања и сукобима који се гомилају. Уз то, и друге стручне анализе указују на то да емоционално удаљавање партнера значајно повећава ризик од распада брака — и то чак и више него сама ријеч „превара“.
Када се партнери повуку једно од другог и престану дијелити своје потребе и осјећаје, повезаност слаби, што ствара прилике за незадовољство и, посљедично, тражење повезаности изван брака. Психолози наводе неколико кључних проблема који дугорочно нарушавају однос, често прије него што дође до било каквог сексуалног или емотивног издаје.
Емоционална дистанца, када партнери престану дијелити осјећаје и подржавати се, веза постаје празна. Лоша комуникација, конфликти се не рјешавају, већ таложе, што води даљњем удаљавању. Неријешени сукоби и фрустрације, понављајуће несугласице које се не ријеше повећавају напетост и незадовољство.
Недостатак заједничких циљева и подршке, партнери који нису на истој емоционалној или животној таласној дужини често се удаљавају. Једна студија чак сугерише да незадовољство у браку не мора нужно довести до невјере, али незадовољство је често присутно и прије прељуба, а превара само додатно нарушава разлог за останак заједно.
Најважнија порука стручњака је сљедећа: превара често није извор проблема, већ симптом дубљих тешкоћа у вези. Ако пар нема здрав начин рјешавања конфликата, ако се осјећаји игноришу или потискују, партнери се поступно емоционално удаљавају, а онда се то може манифестовати, између осталог, и кроз невјеру.
То значи да фокус стручњака често није само на томе како спријечити невјеру, него како изградити квалитетну комуникацију, емоционалну блискост и рјешавање проблема у вези прије него што дође до озбиљнијих преломних тренутака. Иако невјера може бити тежак ударац и често се медијски истиче као главни разлог развода, психолози јасно наглашавају да темељни узрок многих пропалих бракова нису саме афере, него су то дуги обрасци неријешених проблема, емоционална удаљеност и нефункционална комуникација.
(Дневник.хр)
