Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Извор:

Б92

27.01.2026

15:34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини
Фото: Vera Arsic/Pexels

Конфликти и расправе неизоставан су дио сваке љубавне везе, а стручњаци наводе да проблем није у постојању сукоба, већ у начину на који му партнери приступају.

Сукоби нису непријатељ везе

Избјегавање несугласица води потискивању емоција и смањењу интимности. Због тога је темељ стабилне љубавне везе посједовање вјештина за њихово конструктивно рјешавање, пише "Soul Journey Therapy".

Сходно томе, приликом расправе важно је да се фокусирате на конкретно понашање или ситуацију, умјесто на критиковање партнера. Сврха расправе није да остварите побједу над партнером, већ да заједничким снагама превазиђете изазов.

Не враћајте старе, неријешене теме

Уз то, једна од најчешћих грешака у комуникацији јесте увођење и помињање старих, неријешених проблема у тренутну расправу. Повезивање садашњег проблема с прошлим отежава рјешавање ситуације и може створити осјећање беспомоћности.

Преузмите одговорност за своја осјећања

Осим тога, формулација ваших мисли и осјећања у великој мјери утиче на исход расправе. Када преузмете одговорност за своје емоције, смањује се напетост и отвара простор за међусобно разумијевање.

Такође, у тренуцима узбурканих осјећања капацитет за рационално размишљање се смањује. Реакција позната као борба или бијег активира се под утицајем хормона стреса, што отежава нормалан дијалог.

Направите паузу

Такво стање доводи до повишеног тона, прекидања саговорника или потпуног емоционалног повлачења. У тим случајевима корисно је направити паузу у разговору како бисте касније могли да приступите проблему смиреније, преноси Б92.

Коначно, активно слушање кључна је вјештина за успјешно рјешавање сукоба. Савјетује се да се потрудите да у потпуности разумијете перспективу вашег партнера, укључујући потребе и осјећања који се крију иза његових ријечи.

Чак и ако се не слажете с партнером, признавање његових осјећања створиће атмосферу сигурности и повјерења.

Свађа

