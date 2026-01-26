Logo
Жене откриле шта значи бити мушкарчина: Ове особине жене сматрају неодољивим

26.01.2026

22:23

Коментари:

0
Жене откриле шта значи бити мушкарчина: Ове особине жене сматрају неодољивим
Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Мушкарци се често питају шта је то што жене заиста привлачи.

Да ли је у питању физички изглед, карактер или материјална сигурност?

Жене су дале свој суд и јасно поручиле – прави мушкарци морају имати одређене особине, а они који их посједују с разлогом носе титулу правих мушкарчина.

Ако се препознајете у опису који слиједи, велика је вјероватноћа да сте мушкарац који лако осваја пажњу жена.

1. Тамне, мистериозне очи

Иако се често мисли да жене више воле плавокосе мушкарце свијетлих очију, истраживања показују супротно. Тамни мушкарци с тамним очима д‌јелују мистериозно, снажно и изузетно привлачно, што је многим женама неодољиво.

2. Темпераментан, али не насилан

Жене воле мушкарце који знају показати снагу карактера, који су одлучни и самоувјерени. Ипак, насиље је апсолутно неприхватљиво. Права мушкарчина зна шта жели, али проблеме рјешава смирено и без агресије, нарочито када је ријеч о женама.

3. Њежан и пажљив

Иза снажне спољашњости, жене желе мушкарца који зна бити њежан, емпатичан и пун разумијевања. Пажња, топлина и емоционална подршка особине су које жене изузетно цијене, преноси Б92.

4. Углађен и џентлменски

Мушкарци који воде рачуна о изгледу, имају манире, елоквентни су и понашају се џентлменски, готово увијек остављају снажан утисак. Углађеност и култура често су пресудни фактори који мушкарца чине изузетно привлачним.

Коментари (0)
