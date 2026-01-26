Менаџерка бордела открила најнеобичнији захтјев који је икада чула од клијента: "И оде кући жени"

Извор:
Индекс
26.01.2026
10:24
Коментари:0
Кетрин де Ноар, 31-годишња докторанткиња психологије и менаџерка једног од највећих европских бордела, жели да сруши предрасуде о свом послу. Недавно је испричала и једну од најбизарнијих ситуација из свог искуства.
Са скоро десет година искуства у индустрији за одрасле, Кетрин каже да је видјела готово све. Иако локација бордела није позната, наглашава да све функционише као и сваки други легалан посао. Додаје да њено особље у просјеку мјесечно заради око 50.000 долара.
У једном недавном интервјуу присјетила се захтјева који јој се посебно урезао у памћење, а занимљиво је да уопште не укључује секс. Ријеч је о игри улога у којој клијент глуми пса.
"То нам је редован клијент и има жену", објаснила је Кетрин, и додала: "Иначе је сасвим обичан тип".
Каже да у бордел увијек долази потпуно спреман за осмосатни термин и са собом носи све што му треба: грицкалице, чинију за воду, огрлицу и псећи кревет.
Током тих осам сати клијент се понаша као пас.
"Он је у основи пас, знате, чак има и своје псеће име. Само се игра", рекла је Кетрин.
Занимљивости
Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде
Сексуална радница коју посјећује комуницира са њим тако што му даје наредбе:
"Увијек му говори, рецимо, 'Сједи, лези, ево ти посластица'", додала је.
Занимљиво је и то да радница у том времену може да прима друге клијенте док је он у соби.
"Он само трчкара около као пас. Понекад дође други клијент и она у том тренутку има однос са њим, док овај само гледа", открила је Кетрин.
Његова улога не престаје само на посматрању: понекад лиже стопала другом клијенту или грицка њихове ципеле, али увијек уз претходни пристанак.
"А кад прође тих осам сати, он све спакује и оде кући својој жени", закључила је.
Иако би многима овакав захтјев дјеловао прилично бизарно, Кетрин каже да јој то није проблем и да јој је управо креативност клијената један од разлога због којих воли свој посао.
"Мислим, зато волим радити тамо. Људи могу бити стварно креативни, знате", рекла је.
Србија
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Хроника
3 ч0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
5 д0
Љубав и секс
6 д0
Најновије
Најчитаније
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Тренутно на програму