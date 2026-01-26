Logo
Large banner

Менаџерка бордела открила најнеобичнији захтјев који је икада чула од клијента: "И оде кући жени"

Извор:

Индекс

26.01.2026

10:24

Коментари:

0
Менаџерка бордела открила најнеобичнији захтјев који је икада чула од клијента: "И оде кући жени"

Кетрин де Ноар, 31-годишња докторанткиња психологије и менаџерка једног од највећих европских бордела, жели да сруши предрасуде о свом послу. Недавно је испричала и једну од најбизарнијих ситуација из свог искуства.

Са скоро десет година искуства у индустрији за одрасле, Кетрин каже да је видјела готово све. Иако локација бордела није позната, наглашава да све функционише као и сваки други легалан посао. Додаје да њено особље у просјеку мјесечно заради око 50.000 долара.

Најнеобичнији захтјев

У једном недавном интервјуу присјетила се захтјева који јој се посебно урезао у памћење, а занимљиво је да уопште не укључује секс. Ријеч је о игри улога у којој клијент глуми пса.

"То нам је редован клијент и има жену", објаснила је Кетрин, и додала: "Иначе је сасвим обичан тип".

Каже да у бордел увијек долази потпуно спреман за осмосатни термин и са собом носи све што му треба: грицкалице, чинију за воду, огрлицу и псећи кревет.

Осам сати у улози пса

Током тих осам сати клијент се понаша као пас.

"Он је у основи пас, знате, чак има и своје псеће име. Само се игра", рекла је Кетрин.

Кетрин де Ноар

Занимљивости

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

Сексуална радница коју посјећује комуницира са њим тако што му даје наредбе:

"Увијек му говори, рецимо, 'Сједи, лези, ево ти посластица'", додала је.

Занимљиво је и то да радница у том времену може да прима друге клијенте док је он у соби.

"Он само трчкара около као пас. Понекад дође други клијент и она у том тренутку има однос са њим, док овај само гледа", открила је Кетрин.

Његова улога не престаје само на посматрању: понекад лиже стопала другом клијенту или грицка њихове ципеле, али увијек уз претходни пристанак.

"А кад прође тих осам сати, он све спакује и оде кући својој жени", закључила је.

Иако би многима овакав захтјев дјеловао прилично бизарно, Кетрин каже да јој то није проблем и да јој је управо креативност клијената један од разлога због којих воли свој посао.

"Мислим, зато волим радити тамо. Људи могу бити стварно креативни, знате", рекла је.

Подијели:

Тагови:

bordel

љубав и секс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Тијело дјевојке (16) пронађено поред зграде у Новом Саду

2 ч

0
Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Остали спортови

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

2 ч

0
Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Остали спортови

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

3 ч

0
Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

Хроника

Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

3 ч

0

Више из рубрике

Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

Љубав и секс

Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

3 д

0
Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

Љубав и секс

Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

3 д

0
Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Љубав и секс

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

5 д

0
Три хороскопска знака имаће ове нед‌јеље посебно среће у љубави

Љубав и секс

Три хороскопска знака имаће ове нед‌јеље посебно среће у љубави

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner