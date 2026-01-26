Logo
Тијело дјевојке (16) пронађено поред зграде у Новом Саду

Телеграф

26.01.2026

Језива несрећа догодила се јуче у вечерњим часовима у Новом Саду када је за сада непозната дјевојка (16) пала са зграде у Булевару ослобођења.

Према првим информацијама, екипа Хитне помоћи пријављено је око 19 часова да се на плочнику поред зграде налази тијело дјевојке, а љекари су по доласку на лице мјеста могли само да констатују смрт тинејџерке.

Ову вијест је за РТВ потврдио портпарол Завода за ургентну медицину, доктор Зоран Круљ.

бомба нови град

Хроника

Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

"Екипа је интервенисала по првом приоритету у 18 часова и 56 минута на Булевару ослобођења код броја 44. Љекарска екипа могла је само да констатује смрт женског лица (16)", навео је за РТВ Зоран Круљ.

Полиција је одмах изашла на лице места и обавила увиђај, а према незваничним информацијама у питању је страна држављанка. Надлежни органи утврђују све околности под којима се несрећа догодила.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.

(РТВ)

Нови Сад

пронађено тијело

