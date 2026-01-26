Logo
Обилазио колону па изазвао директан судар, троје тешко повријеђено!

Извор:

Телеграф

26.01.2026

08:47

У београдском насељу Железник, у Улици Иве Лоле Рибара код броја 7, јутрос око 6 сати часова догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка возила.

Према првим информацијама, четири особе су повријеђене, од којих су три задобиле тешке тјелесне повреде.

Директно закуцавање у супротну траку

Према свједочењима очевидаца са лица мјеста, до удеса је дошло усљед непрописног претицања. Наиме, возач једног аутомобила покушао је да обиђе колону возила, ушао у траку намијењену за супротни смјер и директно се сударио са возилом које му је долазило у сусрет.

„Призор је био стравичан, зачуо се јак ударац, а дијелови аутомобила су се разлетјели на све стране“, наводи један од свједока за Телеграф.

На мјесто несреће одмах су изашле три екипе Хитне помоћи. Четири учесника незгоде су хитно превезена у Ургентни центар на даљу дијагностику. Према незваничним сазнањима, три особе имају тешке преломе и љекари се боре за њихову стабилизацију.

Саобраћај нормализован

Иако је увиђај трајао током раних јутарњих сати, што је узроковало застоје у овом дијелу Железника, надлежне службе су успјеле да уклоне смрскана возила са коловоза.

Саобраћај се тренутно у Улици Иве Лоле Рибара одвија неометано и без застоја.

Полиција је обавила увиђај, а детаљна истрага ће показати све околности под којима је дошло до ове тешке незгоде. Још једном се апелује на возаче да поштују саобраћајне прописе, нарочито у јутарњим сатима када је смањена видљивост и повећана фреквенција возила.

удес

Саобраћајна несрећа

