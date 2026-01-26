Обилазио колону па изазвао директан судар, троје тешко повријеђено!

Извор:
У београдском насељу Железник, у Улици Иве Лоле Рибара код броја 7, јутрос око 6 сати часова догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка возила.
Према првим информацијама, четири особе су повријеђене, од којих су три задобиле тешке тјелесне повреде.
Према свједочењима очевидаца са лица мјеста, до удеса је дошло усљед непрописног претицања. Наиме, возач једног аутомобила покушао је да обиђе колону возила, ушао у траку намијењену за супротни смјер и директно се сударио са возилом које му је долазило у сусрет.
„Призор је био стравичан, зачуо се јак ударац, а дијелови аутомобила су се разлетјели на све стране“, наводи један од свједока за Телеграф.
На мјесто несреће одмах су изашле три екипе Хитне помоћи. Четири учесника незгоде су хитно превезена у Ургентни центар на даљу дијагностику. Према незваничним сазнањима, три особе имају тешке преломе и љекари се боре за њихову стабилизацију.
Иако је увиђај трајао током раних јутарњих сати, што је узроковало застоје у овом дијелу Железника, надлежне службе су успјеле да уклоне смрскана возила са коловоза.
Саобраћај се тренутно у Улици Иве Лоле Рибара одвија неометано и без застоја.
Полиција је обавила увиђај, а детаљна истрага ће показати све околности под којима је дошло до ове тешке незгоде. Још једном се апелује на возаче да поштују саобраћајне прописе, нарочито у јутарњим сатима када је смањена видљивост и повећана фреквенција возила.
