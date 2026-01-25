Logo
"Филмска пљачка": Мушкарац наоружан пријетио у супермаркету

Телеграф

25.01.2026

16:49

Пљакча у Београду
Фото: Телеграф

Филмска пљачка догодила се прошлог петка у Борчи, а када је, како сазнаје Телеграф.рс, наоружани младић опљачкао један маркет прехране у том дијелу Београда.

Како се сазнаје, али и види на видео снимку са сигурносних камера, маскирани, непознати мушкарац уз пријетњу пиштољем од радница које су тада радиле захтева да му предају новац.

На снимку се даље види како потом оне, а под присилом, ваде новац из касе и дају га младићу који све вријеме "маше" пиштољем.

Видео погледајте ОВДЈЕ

