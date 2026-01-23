Ликвидирани Живко Бакић сахрањен поред брата

Извор:
Живко Бакић (43), звани Жића, вођа балканског картела и бивши фудбалер, који је ликвидиран 16. јануара у Сопоту док је био у дозвољеној шетњи, будући да је био у кућном притвору с наногицом, сахрањен је данас на Новом Бежанијском гробљу поред свог брата Михаила који је настрадао у саобраћајној несрећи у Београду 1999. године.
Након опијела, колона од преко 500 људи, упутила се ка гробном мјесту гдје су одржана три говора. Један је написала његова мајка.
"Био си извор из кога смо сви ми били жељни истине. Стопио си се са нама, оставио неизбрисив траг звјездане прашине спојивши нас са нечим што је изнад нас. У теби сам пронашла упориште и исконску снагу и надљудску храброст где си био ослободилац свега земаљског. Због тебе сам вјеровала у добро и у највише врлине које људи имају. ТИ си био онај камен којим упорно и марљиво градимо темеље себе и оно небо у које се уздамо када све друго изда. Био си ми вјера у боље сутра, ако ми се корак отежа да ми помогнеш. У сваком твом осмеху су лежали живот и вјера. У твојим дјелима сам видјела шта је правда. Био си херој са енергијом дјетета, скромног хумора и вјере у људе којима си опраштао неправде учињене прије свега према теби. Ниси никоме судио, из тебе се гласно смијао бунт којим си креирао свој живот. У томе је лежала твоја духовност витеза. Ниси вјеровао у случајност као ја, вјеровао си да то не постоји. И оног трена када си ставио руку на моје раме и рекао "чувам ти леђа", схватила сам да си на мене ставио невидљиви штит. Живахни наш дечаче, дошао си као звијезда, сада се враћаш као постојбина Сиријус. Као што си једном рекао: " До краја и после тога" - прочитала је једна од рођака мајчин говор, након чега је сандук са телом спуштен у раку.
Говор је одржала и једна дјевојка, која је рекла "да неће дозволити да се Мали Жића заборави".
"Никада нећеш бити заборављен, остављен. Ти си за нас увек био мали Жића, пун живота и љубави за све, као што је био и наш Михаило. Идеш сад тамо гдје те чека твој насмијани брат. Радостан је што му долазиш у загрљај. Ово није крај, ми га са тобом нећемо избрисати као што нисмо ни када нам је отишао Штих", рекла је дјевојка, преноси Курир.
