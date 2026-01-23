Logo
Министар Радан Остојић преузео дужност

23.01.2026

14:08

Министар Радан Остојић преузео дужност
Новоизабрани министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић преузео је данас дужност од досадашњег министра Данијела Егића.

Министар Остојић истакао је да ће рад Министарства бити усмјерен на унапређење области борачко-инвалидске заштите, наставак активности у области радних права, те јачање дијалога са синдикатима и послодавцима.

Остојић је нагласио да ће приоритети бити одговоран и континуиран рад, поштовање законских оквира и отворена комуникација са свим релевантним актерима, те да ће Министарство поступати у складу са интересима свих категорија које заступа.

Ирена Игњатовић

Република Српска

Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове

Током примопредаје дужности, досадашњи министар Егић упознао је Остојића са активностима Министарства у претходном периоду, реализованим и започетим пројектима.

