Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак

Извор:
АТВ
23.01.2026
13:21
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је прва операција тумора на мозгу у Болници "Свети апостол Лука" у Добоју историјски искорак.
"Честитке љекарима и медицинском особљу који знањем и одговорношћу чувају оно највредније – људски живот", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
У Болници "Свети апостол Лука" у Добоју успјешно је изведена прва операција тумора на мозгу у историји ове установе.
Из те здравствене установе су навели да је захват протекао без компликација, да је тумор у потпуности уклоњен, а пацијент је излијечен.
