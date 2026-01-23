Logo
Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак

АТВ

23.01.2026

13:21

1
Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је прва операција тумора на мозгу у Болници "Свети апостол Лука" у Добоју историјски искорак.

"Честитке љекарима и медицинском особљу који знањем и одговорношћу чувају оно највредније – људски живот", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

У Болници "Свети апостол Лука" у Добоју успјешно је изведена прва операција тумора на мозгу у историји ове установе.

Из те здравствене установе су навели да је захват протекао без компликација, да је тумор у потпуности уклоњен, а пацијент је излијечен.

Саво Минић

Операција

Doboj

тумор

