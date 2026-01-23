Logo
Додик о Уставном суду: Он не личи на суд, више на кафану

АТВ

23.01.2026

Милорад Додик
Фото: АТВ

Понашање Уставног суда БиХ је неуставно, антидејтонско и срамно, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Он не личи на суд, више на кафану у коју поједини амбасадори свраћају када хоће и по неколико пута прекидају сједнице да би издејствовали политичке одлуке. Британски и њемачки амбасадор не излазе из тзв. Уставног суда, као да тамо службују. Када се томе дода да је један од страних судија из Њемачке, онда имамо недопустиво мијешање у унутрашње ствари БиХ и понашање ван оквира доброг укуса дипломaтског кодекса", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како додаје, Уставни суд, који умјесто девет има седам судија, што га аутоматски чини неуставним, који мијења правила по вољи, највећи је гробар БиХ.

"Управо је ова квазиинституција учинила БиХ немогућом државом, стварајући пукотине које се не могу саставити, већ воде распаду БиХ. На њихове одлуке постало је бесмислено обазирати се јер су оне више него бесмислене. То није суд, а поготовo не уставни, већ политичка организација. Само што нема храбрости да учествује на изборима, већ кријући се иза судијских тога настоји да кроји политички живот. Републици Српској више нећете кројити, а БиХ сте скројили распад", наводи Додик.

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

