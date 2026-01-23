Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Извор:
Крстарица
23.01.2026
12:03
Коментари:0
Скоро да нема слађег јесењег воћа од мандарина. Ово слатко воће захваљујући свом богатом садржају храњивих материја, имају бројне предности за здравље. Ако једете мандарину свакодневно имаћете невјероватне благодети за ваш организам.
Препоручљиво је да се често једе ово воће, јер је богато витамином Ц, штити наш имунитет у сезони прехлада и помаже нам у одржавању витке линије.
Наука и технологија
Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон
Конзумирање цитрусног воћа има многе здравствене предности, али мандарине би могле да надмаше и поморанџе. У сваком случају, увијек је добра идеја да у свакодневну исхрану додате више воћа и поврћа.
Погледајте нутритивну вриједност мандарина и видјећете моћну енергију пуну витамина. Ове мале поморанџе имају преко четвртине препоручене дозе витамина Ц по шољици. Такође имају антиоксиданте као што су бета-каротен, лутеин и зеаксантин. Ови каротеноиди помажу у одржавању здравих очију и коже.
Мандарине су пуне влакана. Влакна нам омогућавају да се осјећамо ситим дуже и одржавају наш систем за варење у покрету.
Магнезијум, калцијум и фосфор који се налазе у мандаринама доприносе здрављу костију. Ако поједете пуну шољу, добијате 3% порције ова три минерала. Између осталог, мандарине су одличан извор влакана, Ако сваки дан једете мандарину можете помоћи цријевима у спречавању затвора и олакшати контролу цријевних покрета.
Економија
Објављене нове цијене горива
Редовна конзумација мандарина може помоћи у контроли крвног притиска. Влакна, калијум и антиоксиданси у воћу одржавају несметан проток крви и одржавају низак крвни притисак.
Врста влакана у мандаринама и пектин спречавају да се лош холестерол апсорбује у цријевима. На тај начин, добар холестерол који једете има више шансе да заблиста.
Свијет
Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир
Мандарине имају хранљиве материје које помажу зарастању рана и спречавају прехладу. Њихово конзумирање такође може помоћи варењу и вашем нервном систему, смањујући повраћање и грчеве у мишићима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму