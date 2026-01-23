Logo
Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

23.01.2026

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити
Фото: pexels/Arshan Ali

Скоро да нема слађег јесењег воћа од мандарина. Ово слатко воће захваљујући свом богатом садржају храњивих материја, имају бројне предности за здравље. Ако једете мандарину свакодневно имаћете невјероватне благодети за ваш организам.

Препоручљиво је да се често једе ово воће, јер је богато витамином Ц, штити наш имунитет у сезони прехлада и помаже нам у одржавању витке линије.

Конзумирање цитрусног воћа има многе здравствене предности, али мандарине би могле да надмаше и поморанџе. У сваком случају, увијек је добра идеја да у свакодневну исхрану додате више воћа и поврћа.

Пуне су антиоксиданата

Погледајте нутритивну вриједност мандарина и видјећете моћну енергију пуну витамина. Ове мале поморанџе имају преко четвртине препоручене дозе витамина Ц по шољици. Такође имају антиоксиданте као што су бета-каротен, лутеин и зеаксантин. Ови каротеноиди помажу у одржавању здравих очију и коже.

Помажу у регулацији тјелесне тежине

Мандарине су пуне влакана. Влакна нам омогућавају да се осјећамо ситим дуже и одржавају наш систем за варење у покрету.

Одржавају здравље костију

Магнезијум, калцијум и фосфор који се налазе у мандаринама доприносе здрављу костију. Ако поједете пуну шољу, добијате 3% порције ова три минерала. Између осталог, мандарине су одличан извор влакана, Ако сваки дан једете мандарину можете помоћи цријевима у спречавању затвора и олакшати контролу цријевних покрета.

Одржавају крвни притисак

Редовна конзумација мандарина може помоћи у контроли крвног притиска. Влакна, калијум и антиоксиданси у воћу одржавају несметан проток крви и одржавају низак крвни притисак.

Промовишу добар холестерол

Врста влакана у мандаринама и пектин спречавају да се лош холестерол апсорбује у цријевима. На тај начин, добар холестерол који једете има више шансе да заблиста.

Јачају имунитет

Мандарине имају хранљиве материје које помажу зарастању рана и спречавају прехладу. Њихово конзумирање такође може помоћи варењу и вашем нервном систему, смањујући повраћање и грчеве у мишићима.

