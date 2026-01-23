Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Извор:
Б92
23.01.2026
11:50
Коментари:0
Проблем пуне меморије на телефону данас погађа готово сваког корисника. Постоји, међутим, пар трикова које можете да одрадите како бисте ово ријешили.
Модерне апликације, фотографије високе резолуције и 4К видео снимци заузимају огромну количину простора, а кеширани подаци се временом гомилају непримјетно. Највећи "потрошачи" меморије на телефону су:
-Фотографије и видео записи, који често заузимају између 40 и 60 одсто укупног простора.
Друштво
Све израженији тренд одгађања брака
-Апликације и њихови подаци, који с временом могу нарасти на више гигабајта.
-Музика и видео садржај преузет за офлајн кориштење.
-Кеш фајлови из претраживача и апликација за стримовање.
-Системски фајлови и остаци након ажурирања.
Само један минут 4К видеа може заузети и до 400 МБ, док фотографије са модерних камера често имају између 3 и 12 МБ. Уз то, апликације попут Воцапа или Инстаграма стално складиште слике, видео записе и поруке, што значајно повећава простор који заузимају.
Економија
Објављене нове горива
Да бисте провјерили шта тачно заузима меморију вашег телефона, потребно је да уђете у подешавања и отворите одјељак за меморију или "Девице царе". Тамо ћете видјети јасан приказ заузећа по категоријама, као и које апликације и фајлови троше највише простора.
Најбржи начини да ослободите меморију, често и неколико гигабајта за свега пар минута, су сљедећи:
-Обришите фајлове из фолдера Downloads.
-Очистите кеш података код апликација које често користите.
-Испразните корпу за обрисане фајлове.
-Уклоните дупликате фотографија и снимке екрана.
-Деинсталирајте апликације које нисте користили у последњих месец дана.
Иако постоје бројне апликације за чишћење меморије, препоручује се кориштење већ уграђених алата система. Они су безбједнији, ефикаснији и не носе ризик од нарушавања приватности или брисања важних фајлова.
Свијет
Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир
Како бисте спријечили да вам меморија поново буде пуна, савјетује се редовно прављење cloud bekapa фотографија и видеа, повремена провјера инсталираних апликација и праћење заузећа простора. Уз мало дисциплине и повремено одржавање, телефон може дуго да остане брз и поуздан.
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
17 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму