Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Извор:

Б92

23.01.2026

11:50

Коментари:

0
Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон
Фото: Unsplash

Проблем пуне меморије на телефону данас погађа готово сваког корисника. Постоји, међутим, пар трикова које можете да одрадите како бисте ово ријешили.

Модерне апликације, фотографије високе резолуције и 4К видео снимци заузимају огромну количину простора, а кеширани подаци се временом гомилају непримјетно. Највећи "потрошачи" меморије на телефону су:

-Фотографије и видео записи, који често заузимају између 40 и 60 одсто укупног простора.

Брак вјенчање

Друштво

Све израженији тренд одгађања брака

-Апликације и њихови подаци, који с временом могу нарасти на више гигабајта.

-Музика и видео садржај преузет за офлајн кориштење.

-Кеш фајлови из претраживача и апликација за стримовање.

-Системски фајлови и остаци након ажурирања.

Само један минут 4К видеа може заузети и до 400 МБ, док фотографије са модерних камера често имају између 3 и 12 МБ. Уз то, апликације попут Воцапа или Инстаграма стално складиште слике, видео записе и поруке, што значајно повећава простор који заузимају.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Објављене нове горива

Да бисте провјерили шта тачно заузима меморију вашег телефона, потребно је да уђете у подешавања и отворите одјељак за меморију или "Девице царе". Тамо ћете видјети јасан приказ заузећа по категоријама, као и које апликације и фајлови троше највише простора.

Најбржи начини да ослободите меморију, често и неколико гигабајта за свега пар минута, су сљедећи:

-Обришите фајлове из фолдера Downloads.

-Очистите кеш података код апликација које често користите.

-Испразните корпу за обрисане фајлове.

-Уклоните дупликате фотографија и снимке екрана.

-Деинсталирајте апликације које нисте користили у последњих месец дана.

Иако постоје бројне апликације за чишћење меморије, препоручује се кориштење већ уграђених алата система. Они су безбједнији, ефикаснији и не носе ризик од нарушавања приватности или брисања важних фајлова.

Доналд Трамп-21012026

Свијет

Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

Како бисте спријечили да вам меморија поново буде пуна, савјетује се редовно прављење cloud bekapa фотографија и видеа, повремена провјера инсталираних апликација и праћење заузећа простора. Уз мало дисциплине и повремено одржавање, телефон може дуго да остане брз и поуздан.

memorija

Мобилни телефон

