Све израженији тренд одгађања брака

23.01.2026

11:47

Све израженији тренд одгађања брака
Фото: Pixabay

У Републици Српској у 2024. години склопљено је 5.096 бракова, што је за 375 мање него претходне године, наводи се у најновијим подацима Републичког завода за статистику.

Пад броја бракова, али стопа и даље изнад просјека ЕУ.

Младожење се жене у просјеку са 32,6, невјесте са 29,7 година.

Све израженији тренд одгађања брака.

Невјесте знатно млађе од младожења.

Више од 85 одсто бракова између држављана БиХ.

Истичу, да иако је стопа брачности и даље изнад просјека Европске уније, подаци јасно показују да грађани све касније доносе одлуку о ступању у брак.

"Просјечна старост младожења и невјеста је у порасту, а одгађање брака постаје све израженији тренд. Просјечна старост при склапању брака за младожењу износила је 32,6 година и у односу на претходну годину је повећана за 0,3 године. Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину је повећана за 0,4 године и износи 29,7 година", казали су из Републичког завода за статистику.

Појашњавају да невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старости 15 до 19 година, брак је склопила 191 невјеста, док је у истој старосној групи брак склопило 26 младожења.

"Највећи број бракова склопљен је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гд‌је невјеста и младожења имају држављанство БиХ износио је 4.385 или око 86 одсто", закључили су из Завода, преносе Независне.

