Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

23.01.2026

11:34

Фото: АТВ

Када су у питању пожари у ово доба године, бањалучки ватрогасци упозоравају да је најважнија превентива, те су на својој Фејсбук страници објавили најважније кораке како грађани сами превентивним мјерама, могу спријечити пожаре.

Пуњачи – Узрочници пожара

Не остављајте пуњаче укључене у струју након што је уређај напуњен.

Користите провјерене уређаје и пазите на исправност продужених кабела.

Пожари у кухињи – Врло чести

Немојте укључивати кућанске апарате те их оставити без надзора.

Храну која се куха стално надгледајте.

Пожар уља не гасите водом.

Сезона гријања

Немојте сушити од‌јећу изнад пећи и не остављајте отворена ложишта без надзора, а укључене уређаје не прекривајте текстилом.

Пепео одлажите у металну канту или на мјесто удаљено од објекта на којем га можете полити водом.

Складиштење предмета

Гомилањем велике количине предмета и осталог горивог материјала повећава се пожарно оптерећење објеката.

Ватрогасни прилази

Не паркирајте се на ватрогасне прилазе јер тиме онемогућавате возилима журних служби несметан прилаз објекту.

