Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

23.01.2026
11:34
Коментари:0
Када су у питању пожари у ово доба године, бањалучки ватрогасци упозоравају да је најважнија превентива, те су на својој Фејсбук страници објавили најважније кораке како грађани сами превентивним мјерама, могу спријечити пожаре.
Не остављајте пуњаче укључене у струју након што је уређај напуњен.
Користите провјерене уређаје и пазите на исправност продужених кабела.
Немојте укључивати кућанске апарате те их оставити без надзора.
Храну која се куха стално надгледајте.
БиХ
ЕТИАС за грађане БиХ: Од 2026. године улазак у ЕУ кошта 20 евра
Пожар уља не гасите водом.
Немојте сушити одјећу изнад пећи и не остављајте отворена ложишта без надзора, а укључене уређаје не прекривајте текстилом.
Пепео одлажите у металну канту или на мјесто удаљено од објекта на којем га можете полити водом.
Гомилањем велике количине предмета и осталог горивог материјала повећава се пожарно оптерећење објеката.
Не паркирајте се на ватрогасне прилазе јер тиме онемогућавате возилима журних служби несметан прилаз објекту.
