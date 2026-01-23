Logo
Јача зима повећала потражњу за пелетом

23.01.2026

Na fotografiji je prikazan pelet
Фото: Curtis Wong / Pexels

Јача зима и температура ваздуха испод нуле повећали су потражњу за пелетом, што је у једну руку утицало и на корекцију цијена овог енергента, изјавио је представник произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић.

Ивановић је навео да се пелет може набавити на појединим пумпама и у тржним центрима, као и да су компаније биле на годишњим одморима и престале са производњом због празника.

Бијељина-саобраћајна несрећа-23012026

Градови и општине

Несвакидашња незгода у Бијељини: Шлепер се забио у зграду предузећа

- Производња сада ради и нема великог дотока сировина из шума, али поприлична је залиха припремљена код произвођача - истакао је Ивановић.

Он је навео да је цијена, у зависности од тржишта гдје се пелет потражује, у распону од 550 до 600 КМ.

Према његовим ријечима, произвођачи пелета у сезони гријања раде у максималном капацитету, што често доводи и до кварова.

hitna pomoc

Регион

Дјевојка зарила младићу нож у груди

- Велики је притисак тржишта, поготово када се ради на минусу у максималном капацитету, што узрокује кварове. Имали смо случај да је један произвођач имао и пожар - навео је Ивановић.

Ивановић је рекао да је препорука потрошачима да се на вријеме снабдијевају пелетом, те да је идеално вријеме за набавку прољеће.

