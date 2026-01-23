Logo
Српска богатија за 23 бебе

АТВ

23.01.2026

08:00

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, седам дјевојчица и 16 дјечака, потврђено је у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини пет, Зворнику, Источном Сарајеву, Фочи и Приједору по двије, а у Добоју и Невесињу по једна беба.

Једна дјевојчица и седам дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, Фочи и Зворнику по једна дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву и Приједору по два дјечака, у Добоју једна дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.

У породилишту у Градишци и Требињу није било порода.

bebe

породилиште

