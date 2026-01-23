Српска богатија за 23 бебе

Извор:
АТВ
23.01.2026
08:00
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, седам дјевојчица и 16 дјечака, потврђено је у породилиштима.
У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини пет, Зворнику, Источном Сарајеву, Фочи и Приједору по двије, а у Добоју и Невесињу по једна беба.
Једна дјевојчица и седам дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, Фочи и Зворнику по једна дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву и Приједору по два дјечака, у Добоју једна дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.
У породилишту у Градишци и Требињу није било порода.
