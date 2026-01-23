Logo
Медицинар убијао пацијенте: Полиција дошла до језивог открића

Дневник.хр

23.01.2026

07:53

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Бивши медицински техничар који је осуђен за убиство десет пацијената у западној Њемачкој могао би бити повезан са још стотину смрти.

Главна државна тужитељка у Ахену, Каћа Шленкерман-Пиц, потврдила је за Би-Би-Си да се провјерава велики број случајева сумњивих смрти. Упозорила је да је за сада ријеч само о сумњама и да би део случајева могао бити одбачен након форензичких вјештачења.

Суд у Ахену је у новембру прошле године осудио бившег медицинског техничара за палијативну негу, чије име није јавно објављено, за десет убистава и 27 покушаја убиства и изрекао му доживотну казну затвора.

Мушкарац је током ноћних смјена у болници у Вурселену тешко болесним пацијентима давао прекомјерне дозе седатива и лијекова против болова, без медицинског оправдања.

Тужилаштво је навело да је био свјестан могућих смртоносних посљедица и да су његови поступци били мотивисани жељом да наметне ред током ноћних смјена.

Индонезија-пад авиона

Свијет

Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

Убица је током суђења одбацивао оптужбе и тврдио да је пацијентима желио да помогне да спавају и да није вјеровао да лијекови представљају смртну опасност.

Међутим, тужиоци су суду рекли да је показивао раздражљивост и недостатак емпатије према пацијентима којима је била потребна додатна њега. Оптужили су га да се поставио као „господар живота и смрти“.

Убиства и покушаји убистава због којих је осуђен на доживотни затвор догодили су се између децембра 2023. и маја 2024. године у болници Рајн-Мас у Вурселену, гдје је радио од 2020. године. Случајеви који су сада сумњиви истражитељима углавном се односе на раније периоде, а због нове истраге наложено је око 60 ексхумација.

Тужилаштво у Келну такође испитује смрти повезане са болницама у којима је медицински техничар радио прије премјештаја у Вурселен, удаљен око 65 километара.

Магла у Србији

Друштво

Смањите брзину: Магла и поледица отежавају вожњу

До сада су тамо извршене двије ексхумације, укључујући посмртне остатке 94-годишње жене преминуле 2018. године и 78-годишњег пацијента који је умро 2015. године. Наложене су и даље ексхумације.

Случај подсјећа на случај бившег медицинског техничара Нилса Хегела, који је 2019. године осуђен на доживотни затвор након што је проглашен кривим за убиство 85 пацијената у двије болнице на сјеверу Немачке. Он се сматра најмасовнијим убицом у модерној историји Њемачке, преноси Дневник.хр.

