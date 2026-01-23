Медицинар убијао пацијенте: Полиција дошла до језивог открића

Извор:
Бивши медицински техничар који је осуђен за убиство десет пацијената у западној Њемачкој могао би бити повезан са још стотину смрти.
Главна државна тужитељка у Ахену, Каћа Шленкерман-Пиц, потврдила је за Би-Би-Си да се провјерава велики број случајева сумњивих смрти. Упозорила је да је за сада ријеч само о сумњама и да би део случајева могао бити одбачен након форензичких вјештачења.
Суд у Ахену је у новембру прошле године осудио бившег медицинског техничара за палијативну негу, чије име није јавно објављено, за десет убистава и 27 покушаја убиства и изрекао му доживотну казну затвора.
Мушкарац је током ноћних смјена у болници у Вурселену тешко болесним пацијентима давао прекомјерне дозе седатива и лијекова против болова, без медицинског оправдања.
Тужилаштво је навело да је био свјестан могућих смртоносних посљедица и да су његови поступци били мотивисани жељом да наметне ред током ноћних смјена.
Убица је током суђења одбацивао оптужбе и тврдио да је пацијентима желио да помогне да спавају и да није вјеровао да лијекови представљају смртну опасност.
Међутим, тужиоци су суду рекли да је показивао раздражљивост и недостатак емпатије према пацијентима којима је била потребна додатна њега. Оптужили су га да се поставио као „господар живота и смрти“.
Убиства и покушаји убистава због којих је осуђен на доживотни затвор догодили су се између децембра 2023. и маја 2024. године у болници Рајн-Мас у Вурселену, гдје је радио од 2020. године. Случајеви који су сада сумњиви истражитељима углавном се односе на раније периоде, а због нове истраге наложено је око 60 ексхумација.
Тужилаштво у Келну такође испитује смрти повезане са болницама у којима је медицински техничар радио прије премјештаја у Вурселен, удаљен око 65 километара.
До сада су тамо извршене двије ексхумације, укључујући посмртне остатке 94-годишње жене преминуле 2018. године и 78-годишњег пацијента који је умро 2015. године. Наложене су и даље ексхумације.
Случај подсјећа на случај бившег медицинског техничара Нилса Хегела, који је 2019. године осуђен на доживотни затвор након што је проглашен кривим за убиство 85 пацијената у двије болнице на сјеверу Немачке. Он се сматра најмасовнијим убицом у модерној историји Њемачке, преноси Дневник.хр.
