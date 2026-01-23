Порука из Кремља након преговора: Без територијалног рјешења нема трајног мира

Извор:
Одржан је састанак предсједника Руске Федерације Владимира Владимировича Путина са специјалним изаслаником председника САД Стивом Виткофом, као и са Џаредом Кушнером и Џошуом Гринбаумом, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
Како је објаснио, посљедњи учесник је виши савјетник Бијеле куће, специјалиста за економска питања и он се по први пут придружио америчкој делегацији.
"Преговори су трајали око четири сата и били су изузетно садржајни, конструктивни и, рекао бих, крајње отворени и повјерљиви", поручио је Ушаков.
Додао је да су саговорници, као што је познато, допутовали из Давоса, гдје су буквално до самог поласка за Москву учествовали у низу догађаја заједно са својим предсједником Доналдом Трампом, укључујући и оне који су се тицали рјешења украјинског сукоба.
"Они су, што се каже, из прве руке подијелили своје утиске и свјеже процјене сусрета предсједника САД у Давосу са Зеленским, коме су и Виткоф и Кушнер лично присуствовали. Такође су дали оцјену и другим контактима које су имали током децембра и јануара у Мар-а-Лагу на Флориди, као и у више европских престоница", истакао је помоћник шефа руске државе.
У цјелини, наставио је он, могао бих да кажем да је сусрет предсједника Русије са америчким представницима био посебно усмјерен на добијање информација о резултатима контаката Американаца са Украјинцима и европским партнерима, као и на то да се заједнички, такорећи "у четири ока", одреде параметри даљих корака.
"И наредни корак у том правцу је усаглашен. Договорено је да већ данас, у петак 23. јануара, у Абу Дабију буде одржана прва седница трилатералне радне групе за безбједносна питања – што значи уз учешће представника Русије, САД и Украјине", нагласио је Ушаков.
Напоменуо је да ће се паралелно с тим, такође у Абу Дабију, састати и руководиоци билатералне радне групе за економска питања – Русија–САД, Кирил Дмитријев и Стив Виткоф.
"Наша преговарачка група за безбједносна питања већ је формирана и у најскоријим часовима полази у Уједињене Арапске Емирате. У њен састав укључени су и представници руководства Министарства одбране, на челу са начелником Главне управе Генералштаба, адмиралом Костјуковом", рекао је Ушаков, додавши да је делегација управо добила од председника Русије конкретна упутства, узимајући у обзир све детаље данашњег разговора са америчком страном.
Као најважније што је током преговора Путина са Американцима поново констатовано је да без рјешавања територијалног питања по формули договореној у Енкориџу не треба рачунати на постизање дугорочног рјешења.
"Ми смо, како је и Владимир Путин наглашавао, искрено заинтересовани за рјешавање украјинске кризе политичко-дипломатским средствима. Међутим, док се то не догоди, Русија ће наставити да доследно остварује циљеве Специјалне војне операције управо на бојном пољу, где Оружане снаге Руске Федерације држе стратешку иницијативу", поручио је помоћник руског лидера.
Осим тога, нагласио је да су на састанку у Кремљу разматране и иницијатива Доналда Трампа о оснивању Одбора за мир, низ регионалних питања, као и ситуација око Гренланда.
"Током разјмене мишљења о Одбору за мир, наглашена је наша спремност да у буџет те структуре усмјеримо милијарду долара из руских средстава која је још претходна америчка администрација замрзла. Преостала средства од наших замрзнутих резерви у САД могла би бити усмјерена на обнову територија погођених борбеним дејствима, након закључења мировног споразума између Русије и Украјине. Разговори о овој теми биће настављени у оквиру билатералне економске радне групе", истакао је Ушаков.
Посебно је истакао да су питања даљег развоја билатералних руско-америчких односа разматрана на концептуалном нивоу, полазећи од тога да ове земље имају огроман потенцијал за сарадњу у најразличитијим областима.
"Амерички представници већ праве одређене планове који би могли бити реализовани након рјешавања украјинског конфликта", открио је Ушаков.
Што се тиче данашњег састанка радне групе за безбједносна питања, указао је на то да је америчка страна, мора се признати, учинила много за његову припрему и да се нада да ће тај састанак бити успешан и отворити перспективе за напредак у цијелом комплексу питања везаних за окончање конфликта и постизање договора о мирном решењу.
"У цјелини, још једном понављам, састанак који је управо завршен у Кремљу био је у сваком смислу користан и за нашу и за америчку страну.
Договорено је да ће руска и америчка страна и убудуће одржавати интензивне контакте, како по украјинском питању, тако и по другим темама", закључио је помоћник Владимира Путина, преноси РТ Балкан.
