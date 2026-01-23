Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата

Извор:
Sputnjik
23.01.2026
07:03
Коментари:0
Разговори предсједника Русије Владимира Путина и специјалног изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа и бизнисмена Џареда Кушнера о украјинској кризи завршени су у Кремљу.
Састанак је трајао више од три и по сата.
Република Српска
Влада Српске званично ступа на дужност
Са руске стране, састанку су присуствовали помоћник руског председника Јуриј Ушаков и специјални изасланик Кирил Дмитријев, док се у америчкој делегацији, осим Виткофа и Кушнера, налазио и комесар савезне службе за набавке Управе за опште услуге САД Џош Груенбаум.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
24
12
23
12
14
12
03
Тренутно на програму