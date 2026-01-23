Logo
Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата

Извор:

Sputnjik

23.01.2026

07:03

Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата
Фото: Tanjug / AP / Kremlin Pool Photo

Разговори предсједника Русије Владимира Путина и специјалног изасланика америчког предсједника Стивена Виткофа и бизнисмена Џареда Кушнера о украјинској кризи завршени су у Кремљу.

Састанак је трајао више од три и по сата.

Влада Републике Српске-19012026

Република Српска

Влада Српске званично ступа на дужност

Са руске стране, састанку су присуствовали помоћник руског председника Јуриј Ушаков и специјални изасланик Кирил Дмитријев, док се у америчкој делегацији, осим Виткофа и Кушнера, налазио и комесар савезне службе за набавке Управе за опште услуге САД Џош Груенбаум.

