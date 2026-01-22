Зарада и до 90 хиљада евра годишње: Ових пет послова у Њемачкој нико не жели радити

22.01.2026
22:37
Коментари:0
Недостатак квалификованих радника врућа је тема у Њемачкој: Док многа радна мјеста остају непопуњена због ниских плата или услова рада, постоје и добро плаћена занимања која нико не жели радити. Звучи парадоксално? Јест.
Ево пет таквих занимања која се чине неатрактивнима упркос високим платама, пишу њемачки медији.
Месарима није лако, а рад с месом и мртвим животињама није за свакога. Ипак, потенцијал зараде у овом подручју је знатан. Месари могу зарадити и до 49.400 евра годишње.
Упркос доброј плати, занимање остаје непопуларно због специјализираних задатака и физичких захтјева.
Посао погребника укључује свакодневно суочавање са смрћу. Многи људи избјегавају овај емоционални терет. Али они који се усуде могу добро зарадити у овом подручју: Мали погребни заводи или самозапослени погребници могу зарадити до 43.900 евра годишње.
ТВ планер, такође познат као ТВ дизајнер или програмски директор, осигурава несметану организацију телевизијских продукција. Упркос потенцијалној годишњој плати до 78.400 евра, ово занимање није јако популарно. Неизвјесна будућност телевизијске индустрије и високи притисак на послу доприносе његовој непопуларности.
Многа дјеца сањају о вожњи на камиону за смеће, изгледајући једнако кул као и сметљари. Нажалост, послови у одвозу смећа често имају лошу репутацију – иако би сваки град без њих упао у хаос.
Међутим, они који раде на руководећим позицијама могу зарадити до 91.300 евра годишње, на примјер, у берлинској компанији за управљање отпадом. Чак и сметљари зарађују годишњу плату од 39.600 евра. Упркос овим атрактивним платама, занимање остаје непопуларно због свог имиџа и физичких захтјева.
Свештенство и пасторално служење су професије одабране из увјерења. А плате су прилично респектабилне. Пастори и католички свештеници зарађују у просјеку око 53.800 евра, а највише позиције досежу и до 85.400 евра. Упркос тим атрактивним платама, професија многима остаје непривлачна, пишу њемачки медији.
