Logo
Large banner

Зарада и до 90 хиљада евра годишње: Ових пет послова у Њемачкој нико не жели радити

22.01.2026

22:37

Коментари:

0
Зарада и до 90 хиљада евра годишње: Ових пет послова у Њемачкој нико не жели радити

Недостатак квалификованих радника врућа је тема у Њемачкој: Док многа радна мјеста остају непопуњена због ниских плата или услова рада, постоје и добро плаћена занимања која нико не жели радити. Звучи парадоксално? Јест.

Ево пет таквих занимања која се чине неатрактивнима упркос високим платама, пишу њемачки медији.

Месар – Традиционално занимање с добрим потенцијалом зараде

Месарима није лако, а рад с месом и мртвим животињама није за свакога. Ипак, потенцијал зараде у овом подручју је знатан. Месари могу зарадити и до 49.400 евра годишње.

Упркос доброј плати, занимање остаје непопуларно због специјализираних задатака и физичких захтјева.

Погребник – Уносно, али избјегавано занимање

Посао погребника укључује свакодневно суочавање са смрћу. Многи људи избјегавају овај емоционални терет. Али они који се усуде могу добро зарадити у овом подручју: Мали погребни заводи или самозапослени погребници могу зарадити до 43.900 евра годишње.

ТВ планер – Организација у центру пажње

ТВ планер, такође познат као ТВ дизајнер или програмски директор, осигурава несметану организацију телевизијских продукција. Упркос потенцијалној годишњој плати до 78.400 евра, ово занимање није јако популарно. Неизвјесна будућност телевизијске индустрије и високи притисак на послу доприносе његовој непопуларности.

Одвоз смећа – Чистоћа се исплати

Многа д‌јеца сањају о вожњи на камиону за смеће, изгледајући једнако кул као и сметљари. Нажалост, послови у одвозу смећа често имају лошу репутацију – иако би сваки град без њих упао у хаос.

Међутим, они који раде на руководећим позицијама могу зарадити до 91.300 евра годишње, на примјер, у берлинској компанији за управљање отпадом. Чак и сметљари зарађују годишњу плату од 39.600 евра. Упркос овим атрактивним платама, занимање остаје непопуларно због свог имиџа и физичких захтјева.

Свештенство – позив који има добру плату

Свештенство и пасторално служење су професије одабране из увјерења. А плате су прилично респектабилне. Пастори и католички свештеници зарађују у просјеку око 53.800 евра, а највише позиције досежу и до 85.400 евра. Упркос тим атрактивним платама, професија многима остаје непривлачна, пишу њемачки медији.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

посао

nedostatak radnika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

Сцена

Славица Ћуктераш након хаоса испред зграде: Сишла сам доле и побацала саксије!

1 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

"Александра Пријовић ми писала на Фејсбуку": Пјевач открио шта је радила док није била позната

1 ч

0
Цијена злата руши све рекорде

Економија

Цијена злата руши све рекорде

1 ч

0
Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

Свијет

Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

1 ч

0

Више из рубрике

Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

Свијет

Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

1 ч

0
Школа

Свијет

Удар за наше у Аустрији: Планирају да скрате распуст за дјецу која не говоре добро њемачки

1 ч

0
Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

Свијет

Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Премијер Гренланда не зна шта је договорено

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner