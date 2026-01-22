Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

Извор:
22.01.2026
22:15
Руски предсједник Владимир Путин почео је састанак са америчким изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, зетом предсједника САД, а тема је план за окончање рата у Украјини, саопштено је из Кремља.
Путин се састао са двојицом Американаца непосредно прије поноћи по локалном времену у Москви.
Претходно је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да је договор о Украјини "разумно близу", а Виткоф је рекао да су се преговори свели на само једно питање.
Двојица Американаца долетјела су из Швајцарске, гдје су се ове седмице састали са украјинским званичницима.
