Logo
Large banner

Састанак Путина са Виткофом и Кушнером

Извор:

Агенције

22.01.2026

22:15

Коментари:

0
Састанак Путина са Виткофом и Кушнером
Фото: Tanjug / AP / Kremlin Pool Photo

Руски предсједник Владимир Путин почео је састанак са америчким изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, зетом предсједника САД, а тема је план за окончање рата у Украјини, саопштено је из Кремља.

Путин се састао са двојицом Американаца непосредно прије поноћи по локалном времену у Москви.

Претходно је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да је договор о Украјини "разумно близу", а Виткоф је рекао да су се преговори свели на само једно питање.

Двојица Американаца долетјела су из Швајцарске, гдје су се ове седмице састали са украјинским званичницима.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гренланд зима

Свијет

''Став Путина о Гренланду не указује на ванредни састанак са Трампом''

12 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

12 ч

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

1 д

0
Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

Свијет

Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

1 д

0

Више из рубрике

Школа

Свијет

Удар за наше у Аустрији: Планирају да скрате распуст за дјецу која не говоре добро њемачки

1 ч

0
Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

Свијет

Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Премијер Гренланда не зна шта је договорено

2 ч

0
"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

Свијет

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner