"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

РТ Балкан

22.01.2026

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Након разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом у Давосу, лидер кијевског режима Владимир Зеленски је искритиковао Европу у свом говору и позвао је да заплени руске танкере који превозе нафту, преноси РТ.

"Европа воли да прича о будућности, али избјегава да предузме акцију данас, акцију која дефинише какву будућност ћемо имати. То је проблем. Зашто предсједник Трамп може да заустави танкере и одузме нафту, а Европа не може?", навео је Зеленски.

Према његовом мишљењу, ако би Европа тако поступала са руским танкерима и продала нафту која се на њима налази, Русија би наводно остала без новца за сукоб.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

"Зашто да не?", упитао је Зеленски.

Такође је поручио да 30 или 40 војника које су Европљани послали на Гренланд неће одбранити ништа и упитао која је уопште њихова сврха.

Зеленски је навео да многи европски лидери не разумеју како да се носе са ситуацијом око Гренланда, па чекају да се САД "охладе". Како додаје, европски лидери се међусобно боре, а Европа све више постаје "само географски концепт".

"Прошле године, овдје у Давосу, завршио сам свој говор ријечима: 'Европа мора да умије како да се брани.' Прошла је година, а ништа се није промијенило. И даље смо у ситуацији у којој сам приморан да понављам исте те ријечи", рекао је.

Володимир Зеленски-22012026

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

Говорећи о ситуацији у Украјини, он је подсјетио на филм "Дан мрмота" и додао како нико не би желио тако да живи, "понављајући исту ствар недјељама, мјесецима, и, наравно, годинама".

"Ипак, то је баш онако како ми лажемо", рекао је Зеленски и брзо се исправио: "како ми живимо..."

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

