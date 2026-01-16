Logo
Трамп тврди – Зеленски одбацује

Извор:

Б92

16.01.2026

07:08

Коментари:

0
Трамп тврди – Зеленски одбацује
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да Украјина није препрека миру, одбацујући коментаре америчког предсједника Доналда Трампа који је то рекао дан раније.

Зеленски је у свом вечерњем видео обраћању навео и да је у телефонском разговору са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом размотрио дипломатске активности са Америком, пренио је Ројтерс.

Трамп је јуче рекао да вјерује да је Украјина мање спремна од Русије да постигне мировни споразум. На питање зашто преговори које предводе САД још увијек нису ријешили скоро четворогодишњи рат, Трамп је одговорио да је Зеленски разлог за то, подсјећа агенција.

Трамп је такође изјавио да вјерује да је руски предсједник Владимир Путин "спреман да постигне договор". Зеленски је указао да континуирани напади Русије на украјинска енергетска постројења и друге циљеве показују да Москва не жели мир.

"Управо су руске ракете, руски дронови 'шахед' и покушај Русије да уништи Украјину јасни докази да Москва уопште није заинтересована за споразуме", рекао је он.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков, изјавио је да се Русија слаже са Трампом да Зеленски кочи споразум, рекавши да предсједник Владимир Путин и руска страна остају отворени за разговоре.

Зеленски је обећао да ће Украјина активније наставити дипломатске напоре. Трамп и Зеленски су имали промјенљив однос током настојања да се реши највећи копнени сукоб у Европи од Другог светског рата, наводи Ројтерс.

Таг:

Володимир Зеленски

