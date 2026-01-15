Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Извор:
Танјуг
15.01.2026
22:39
Осамнаест људи је хоспитализовано након експлозије гранате у центру Министарства унутрашњих послова у Сиктивкару у руској Републици Коми, од којих је четворо критично, саопштио је помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов.
"Четири су у изузетно тешком стању, петоро је у тешком, а троје у средње тешком стању", рекао је Кузњецов, преноси РИА Новости.
Како су саопштиле руске власти, данас је експлодирала шок-бомба у центру за стручну обуку Министарства унутрашњих послова, запаливши кров, због чега је најмање 200 људи евакуисано из зграде.
Пожар је убрзо угашен.
Узрок инцидента се истражује, а једна од могућности је да је дошло до кршења безбJедносних прописа, наводи руска агенција.
