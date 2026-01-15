Случај породице из БиХ прераста у скандал, огласили се и њемачки политичари

15.01.2026
22:26
Коментари:0
Њемачки медији већ данима се баве случајем породице из Босне и Херцеговине, која мјесечно прима 7300 евра социјалне помоћи, иако је глава породице требао бити депортован још 2003. године.
Новинари њемачког Focusa чак су посјетили кварт Бајентал гдје живи Марко М. (име промијењено за потребе текста), са супругом и осморо дјеце. Ради се о двоспратном контејнерском објекту, испред којег су препуни контејнери за смеће; на простору испред зграде одложени су стари телевизори, фрижидери и усисивачи. На апартманима нема имена, звона не раде. На куцање се нико не одазива.
Један службеник градског обезбјеђења, који на том простору служи као контакт за азиланте и избјеглице, одбрусио је новинару да тражени „ионако неће разговарати са вама“.
Како се утврђено, депортација Марка М. је одлагана јер келнска служба није тражила замјенска документа. Наиме, он посједује свој персонални лист у којем стоји мјесто рођења Бихаћ а држављанство: "Босна и Херцеговина". Али, у службеном документу за земљу рођења 41-годишњег одбијеног азиланта стоји "неутврђено".
Њемачки медији баш због овога Марков случај наводе као велики апсурд: мјесто рођења је познато, али не и земља? Бирократски апсурд у њемачким службама за странце, који готово нико више не разумије.
Марко М., који је већ више пута осуђиван и у Њемачку дошао без личних докумената, а требало је да буде депортован још 2003. године. Ипак, 41‑годишњи држављанин БиХ и даље живи у Келну. Према рјешењу социјалне службе за октобар 2023, које поседује Focus online, одбијени азилант са породицом мјесечно прима око 7300 евра од градске социјалне службе.
Случај је изазвао бројне реакције и од стране њемачких политичара. Наиме, потпредсједник посланичке групе CDU у покрајинском парламенту, Грегор Голанд, захтјева потпуну истрагу овог случаја. Кристоф Арнолд, адвокат специјализован овакве случајеве, оцјењује депортацију Марка М. и његове породице као „правно једноставну, али практично тешку“. Пошто је отац тај који има тзв. “толерисани статус”, исти статус важи и за дјецу.
"Самим тим, депортација цијеле породице била би могућа, јер потомци због очевог статуса толерисаног боравка не могу постати њемачки држављани, чак и ако су рођени овдје."
Међутим, принудном повратку цијеле породице стоји на путу уставом загарантован посебан принцип заштите породице. „Претпостављам да се келнска служба за странце устручава да депортује цијелу породицу са осморо малољетне дјеце у неизвјесну будућност“, наводи адвокат.
Под одређеним условима било би могуће депортовати само оца у Босну и Херцеговину.
"Међутим, може се десити да се управни суд успротиви и заустави депортацију, јер би породица тада била раздвојена од оца", каже он.
Највјероватнији разлог овог апсурдног случаја јесте то да се келнска служба за странце овим проблемом уопште није бавила.
"Да би се избјегла непријатност, једноставно су продужавали боравак и радије исплаћивали помоћ него покушали да ријеше проблем", навео је.
Према информацијама Focus online, захтјев Марка М. за азил је одбијен још у октобру 2003. године и то од стране Савезног министарство за миграције и избјеглице, јер у земљи поријекла није био ни прогоњен нити угрожен. Када је убрзо требало да буде депортован, нестао је без трага, да би се 2007. поново појавио.
После двогодишњег правног спора, његов приговор против рјешења о протеривању 2009. је одбијен.
Случај се полако, али сигурно претвара у скандал, закључује Focus Online. Град Келн је у одговору новинарима признао да је био упознат са ранијим пресудама одбијеног азиланта. Зашто се ипак није поступало, остаје и даље нејасно, преносе Независне.
