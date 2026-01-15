Авио-компаније морају да плате провизију у случају отказивања летова

15.01.2026
22:13
Коментари:0
Европски суд правде (ЕСП) пресудио је да авио-компаније у случају отказивања летова морају да надокнаде провизије посредницима као што су сајтови за резервисање карата, чак и ако нису били упознати са тачним износом.
Према пресуди ЕСП, авио-компаније морају да надокнаде провизије посредницима ако дође до отказивања лета.
Овом одлуком, суд у Луксембургу јача заштиту путника који резервишу карте преко онлајн портала за резервације, наводи Спиегел.
Тако њемачки лист наводи примјер када су путници купили авионске карте из Беча за Лиму код низоземске авио-компаније КЛМ на веб-сајту туристичке агенције Оподо. Лет је отказан, КЛМ је вратио цијену карте, али је задржао приближно 95 евра, које је Оподо наплатио као провизију.
Случај је завршио на Врховном суду Аустрије, који је ствар прослиједио Европском суду правде на разјашњење.
"Највиши суд ЕУ је већ 2018. године пресудио да авио-компаније морају да надокнаде својим купцима не само цијене карата, већ и накнаде за резервацију трећих лица, али само ако су биле упознате са овим провизијама", наводи Спиегел.
КЛМ је тврдио да није био упознат ни са постојањем, ни са износом провизије.
Суд у Луксембургу је објаснио, да није битно да ли авио-компанија зна тачан износ провизије, и она мора да плати и ако прихвати да посредник издаје авионске карте у њихово име и за њихов рачун.
"У том случају се може претпоставити да су компаније упознате са праксом посредника да наплаћује провизије, које представљају 'неизбјежну' компоненту цијене карте, па се стога сматра да их је авио-компанија одобрила", наводи Спиегел.
