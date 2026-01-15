Logo
Часне сестре гурале дјеци сапун у уста и трљале их постељином натопљеном урином

Извор:

Дневник.хр

15.01.2026

21:04

Часне сестре гурале дјеци сапун у уста и трљале их постељином натопљеном урином
Двије бивше часне сестре и једна помоћна радница осуђене су у Шкотској за тешко злостављање дјеце у домовима реда сестара Назарета од 1972. до 1981. године.

Жртве су у вријеме злостављања имале између пет и 14 година.

Суд је утврдио да су дјеца брутално кажњавана: гурали су им храну и сапун у уста, трљали по глави постељину натопљену урином, затварали их у ормаре и подруме, тукли каишем, лењиром и штапом, те приморавали на хладне тушеве и купке. Посљедице су трајне, укључујући тешке психичке трауме.

Керол Бирдс осуђена је на 15 мјесеци затвора, Ајлин Мекелхини је добила условну казну и друштвено користан рад, док је Дороти Кејн осуђена на друштвено користан рад.

(Дневник.хр)

