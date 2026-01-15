Logo
Који сте цвијет по хороскопском знаку?

Који сте цвијет по хороскопском знаку?

Ако би се твој хороскопски знак претворио у цвијет, какав би био? Њежан или бодљикав, класичан или помало ексцентричан, онај који цвате стално или само кад га се пусти на миру?

Астрологија и симболика цвијећа дијеле пуно више тога него што се чини - карактер, енергију, начин на који волимо и како се носимо са свијетом.

Ево који си цвијет по хороскопу.

Ован - тулипан

Попут Овна, тулипан је снажан, директан и увијек први који се појављује.

Цвјета без задршке, у јарким бојама, и не тражи допуштење да заузме простор. Ован је енергичан, импулсиван и рођени лидер - баш као тулипан који најављује прољеће.

Бик - ружа

Ружа је симбол љепоте, уживања и сензуалности, а то је чисти Бик. Воли стабилност, луксуз и дубоке осјећаје.

Ружа је симбол љепоте, уживања и сензуалности, а то је чисти Бик. Воли стабилност, луксуз и дубоке осјећаје.

Није случајно да ружа има трње - Бик је њежан, али зна поставити границе кад треба.

Близанци - лаванда

Лаванда је свестрана, мирисна и увијек у покрету - баш као Близанци.

Повезује комуникацију и знатижељу с лакоћом и шармом. Овај цвијет никад није досадан, а исто вриједи и за Близанце.

Рак - љиљан

Љиљан симболизује чистоћу, емоције и дубоку повезаност са породицом.

Рак је интуитиван, брижан и осјетљив, често скривен иза чврсте љуштуре. Попут љиљана, најљепши је кад се осјећа сигурно.

Лав - сунцокрет

Нема дилеме - Лав је сунцокрет. Увијек окренут према свјетлу, велик, упечатљив и пун топлине.

Није случајно да ружа има трње - Бик је њежан, али зна поставити границе кад треба.

Близанци - лаванда

Лаванда је свестрана, мирисна и увијек у покрету - баш као Близанци.

Повезује комуникацију и знатижељу с лакоћом и шармом. Овај цвијет никад није досадан, а исто вриједи и за Близанце.

Рак - љиљан

Љиљан симболизује чистоћу, емоције и дубоку повезаност са породицом.

Рак је интуитиван, брижан и осјетљив, често скривен иза чврсте љуштуре. Попут љиљана, најљепши је кад се осјећа сигурно.

Лав - сунцокрет

Нема дилеме - Лав је сунцокрет. Увијек окренут према свјетлу, велик, упечатљив и пун топлине.

Лавови воле бити виђени, али и другима доносити енергију и оптимизам.

Д‌јевица - тратинчица

Једноставна, уредна и искрена, тратинчица савршено описује Д‌јевицу.

Нема потребе за драмом - љепота је у детаљима. Д‌јевица је практична, али са топлим срцем.

Вага - орхидеја

Орхидеја је симбол елеганције, равнотеже и профињености. Ваге воле естетику, склад и љепоту у свим облицима.

Овај цвијет, попут Ваге, оставља дојам без претјеривања.

Шкорпија - тамна ружа

Мистериозна, интензивна и помало опасна, тамна ружа савршено одговара Шкорпији.

Емоције су дубоке, страсти јаке, а привлачност готово магнетска. Није за свакога - али онима који разумију, незамјењива.

Стријелац - каранфил

Каранфил је разигран, издржљив и симбол слободе. Стријелци воле путовања, идеје и ширину - и баш као овај цвијет, успијевају готово свугд‌је.

Никад не мирују дуго на једном мјесту.

Јарац - ирис

Ирис симболизује мудрост, дисциплину и достојанство. Јарчеви су амбициозни, стрпљиви и фокусирани на дугорочне циљеве.

Њихова љепота није бучна, али траје.

Водолија - егзотични цвијет

Необичан, футуристички и тешко укалупив - баш као Водолија. Цвијет рајске птице симболизује оригиналност и слободу мисли.

Водолије увијек иду испред свог времена.

Рибе - локвањ

Локвањ плута између свјетова, њежан и сањив. Рибе су интуитивне, емотивне и креативне, често са главом у облацима.

Овај цвијет цвјета на мирној површини, али има дубоко коријење - баш као Рибе и њихови осјећаји.

Хороскоп

Цвијеће

