Који сте цвијет по хороскопском знаку?

15.01.2026
Ако би се твој хороскопски знак претворио у цвијет, какав би био? Њежан или бодљикав, класичан или помало ексцентричан, онај који цвате стално или само кад га се пусти на миру?
Астрологија и симболика цвијећа дијеле пуно више тога него што се чини - карактер, енергију, начин на који волимо и како се носимо са свијетом.
Ево који си цвијет по хороскопу.
Попут Овна, тулипан је снажан, директан и увијек први који се појављује.
Цвјета без задршке, у јарким бојама, и не тражи допуштење да заузме простор. Ован је енергичан, импулсиван и рођени лидер - баш као тулипан који најављује прољеће.
Ружа је симбол љепоте, уживања и сензуалности, а то је чисти Бик. Воли стабилност, луксуз и дубоке осјећаје.
Лаванда је свестрана, мирисна и увијек у покрету - баш као Близанци.
Повезује комуникацију и знатижељу с лакоћом и шармом. Овај цвијет никад није досадан, а исто вриједи и за Близанце.
Љиљан симболизује чистоћу, емоције и дубоку повезаност са породицом.
Рак је интуитиван, брижан и осјетљив, често скривен иза чврсте љуштуре. Попут љиљана, најљепши је кад се осјећа сигурно.
Нема дилеме - Лав је сунцокрет. Увијек окренут према свјетлу, велик, упечатљив и пун топлине.
Лавови воле бити виђени, али и другима доносити енергију и оптимизам.
Једноставна, уредна и искрена, тратинчица савршено описује Дјевицу.
Нема потребе за драмом - љепота је у детаљима. Дјевица је практична, али са топлим срцем.
Орхидеја је симбол елеганције, равнотеже и профињености. Ваге воле естетику, склад и љепоту у свим облицима.
Овај цвијет, попут Ваге, оставља дојам без претјеривања.
Мистериозна, интензивна и помало опасна, тамна ружа савршено одговара Шкорпији.
Емоције су дубоке, страсти јаке, а привлачност готово магнетска. Није за свакога - али онима који разумију, незамјењива.
Каранфил је разигран, издржљив и симбол слободе. Стријелци воле путовања, идеје и ширину - и баш као овај цвијет, успијевају готово свугдје.
Никад не мирују дуго на једном мјесту.
Ирис симболизује мудрост, дисциплину и достојанство. Јарчеви су амбициозни, стрпљиви и фокусирани на дугорочне циљеве.
Њихова љепота није бучна, али траје.
Необичан, футуристички и тешко укалупив - баш као Водолија. Цвијет рајске птице симболизује оригиналност и слободу мисли.
Водолије увијек иду испред свог времена.
Локвањ плута између свјетова, њежан и сањив. Рибе су интуитивне, емотивне и креативне, често са главом у облацима.
Овај цвијет цвјета на мирној површини, али има дубоко коријење - баш као Рибе и њихови осјећаји, преноси Индекс.
