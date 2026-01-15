Logo
Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 22. јануара

15.01.2026

08:19

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

До 22. јануара, астролошке конфигурације указују на то да Водолије, Ракови и Стријелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 22. јануара астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака:

СТРИЈЕЛАЦ

Појачана енергија Јупитера доноси вам срећне околности и изненадне добитке. Најбоље пролазе брзе одлуке и мањи улози, интуиција може да вас одведе до добитне комбинације.

ВОДОЛИЈА

Улазак у вашу сезону буди фактор изненађења и неочекиване преокрете. Срећа вам долази кроз спонтану игру, посебно ако се ослоните на осјећај у стомаку.

РАК

Повољан однос Мјесеца и Венере доноси вам тиху, али стабилну срећу. Добици нису нужно велики, али су сигурни и долазе у правом тренутку, пише Информер.

Тагови:

новац

Igre na sreću

Хороскоп

zvijezde

