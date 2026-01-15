Logo
"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана

Извор:

Агенције

15.01.2026

08:16

"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Партизан је поражен у 22. колу Евролиге. Олимпијакос је био бољи тим, тачније много бољи тим од екипе Ђоана Пењароје. Поставља се питање - ко је крив за нови дебакл Партизана?

Јасно је да играчи сносе велику одговорност, осим неколико потеза Бруна Фернанда, који су показали иницијативу да црно-бијели не доживе потпуно понижење на терену, готово ниједан други играч није показао борбеност. Бивши кошаркаш Никола Лончар као првог међу кривцима види Двејна Вашингтона.

вашингтин партизан

Кошарка

Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

Амерички кошаркаш требало је да буде замјена повријеђеном Карлику Џоунсу. Међутим, јасно је да није успио да надомести изостанак најбољег играча Партизана ни у обрисима. Умјесто тога, почео је да троши више лопти него раније, а не можемо рећи да је допринос био запаженији. У међувремену, Вашингтон је успио да обори рекорд АБА лиге у поентерском учинку, али Парни ваљак у већини важних мечева није видио бенефите "боље игре" овог играча.

На крају је Вашингтон и у сусрету са Олимпијакосом био најбољи у екипи Партизана, пошто је меч завршио са 28 поена, уз добар шут из игре 10-15, што је 67 процената. Међутим, поентерски допринос није једини вриједан пажње, верује Никола Лончар.

"Он (Двејн Вашингтон) јесте дао 28 поена, али је то и играч који много, много проблема задаје Партизану у одбрани. Изгубљене лопте, главињање, једноставно - та селекција шута није примјењена. То уопште није начин како би се пробудила екипа", започео је Лончар о играчу Партизана.

"То, по мом мишљењу, можда иритира неке играче кад виде да он игра само за себе и да не води рачуна о свом тиму. Ипак, он је плејмејкер. Океј, он је плејмејкер који може да да поене, али опет… мало дијељења лопте, мало више сарадње између њега и осталих играча да се скупе."

"Да он буде тај, да Вања буде више капитен. Видимо и њега (Вању Маринковића) да је нешто угашен у неким посљедњим утакмицама. Ти шутеви не улазе, он зависи од тога и живи од тих шутева, међутим они су доста тешки. Непрепознатљив ми је у односу на оно што је играо у иностранству, био је сигуран играч", додао је.

"Знамо да неће да да 30 поена, можда неки хоће. Требало би да нађе своје поене и да помогне екипи", рекао је Никола Лончар у студију Арене спорт.

КК Партизан

Двејн Вашингтон

Евролига

