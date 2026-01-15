"Вашингтон прави велике проблеме": Лончар без длаке на језику прозвао играча Партизана

Извор:
Агенције
15.01.2026
08:16
Коментари:0
Партизан је поражен у 22. колу Евролиге. Олимпијакос је био бољи тим, тачније много бољи тим од екипе Ђоана Пењароје. Поставља се питање - ко је крив за нови дебакл Партизана?
Јасно је да играчи сносе велику одговорност, осим неколико потеза Бруна Фернанда, који су показали иницијативу да црно-бијели не доживе потпуно понижење на терену, готово ниједан други играч није показао борбеност. Бивши кошаркаш Никола Лончар као првог међу кривцима види Двејна Вашингтона.
Кошарка
Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду
Амерички кошаркаш требало је да буде замјена повријеђеном Карлику Џоунсу. Међутим, јасно је да није успио да надомести изостанак најбољег играча Партизана ни у обрисима. Умјесто тога, почео је да троши више лопти него раније, а не можемо рећи да је допринос био запаженији. У међувремену, Вашингтон је успио да обори рекорд АБА лиге у поентерском учинку, али Парни ваљак у већини важних мечева није видио бенефите "боље игре" овог играча.
На крају је Вашингтон и у сусрету са Олимпијакосом био најбољи у екипи Партизана, пошто је меч завршио са 28 поена, уз добар шут из игре 10-15, што је 67 процената. Међутим, поентерски допринос није једини вриједан пажње, верује Никола Лончар.
"Он (Двејн Вашингтон) јесте дао 28 поена, али је то и играч који много, много проблема задаје Партизану у одбрани. Изгубљене лопте, главињање, једноставно - та селекција шута није примјењена. То уопште није начин како би се пробудила екипа", започео је Лончар о играчу Партизана.
"То, по мом мишљењу, можда иритира неке играче кад виде да он игра само за себе и да не води рачуна о свом тиму. Ипак, он је плејмејкер. Океј, он је плејмејкер који може да да поене, али опет… мало дијељења лопте, мало више сарадње између њега и осталих играча да се скупе."
"Да он буде тај, да Вања буде више капитен. Видимо и њега (Вању Маринковића) да је нешто угашен у неким посљедњим утакмицама. Ти шутеви не улазе, он зависи од тога и живи од тих шутева, међутим они су доста тешки. Непрепознатљив ми је у односу на оно што је играо у иностранству, био је сигуран играч", додао је.
"Знамо да неће да да 30 поена, можда неки хоће. Требало би да нађе своје поене и да помогне екипи", рекао је Никола Лончар у студију Арене спорт.
Најновије
Најчитаније
10
20
10
15
10
03
09
59
09
58
Тренутно на програму