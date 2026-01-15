Logo
Large banner

Чикаго Булси савладали Јуту резултатом 128:126

Извор:

АТВ

15.01.2026

06:08

Коментари:

0
Крило Јута Џеза Кајл Филиповски (22), лијево, чува центра Чикаго Булса Николу Вучевића (9) током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Чикагу.
Фото: Tanjug/AP/Erin Hooley

Кошаркаши Чикаго Булса остварили су побједу у НБА мечу против Јута Џеза резултатом 128:126 у утакмици одиграној у сриједу навече у Јунајтед Центру. Играч одлуке био је Никола Вучевић који је полагањем четири секунде прије краја донио побједу Булсима.

Побједу Чикагу донио је Никола Вучевић, који је погодио кош за побједу четири секунде прије краја.

Претходно је Вучевић блокадом зауставио Филиповског, али Чикаго није успио да већ тада преломи утакмицу. У дресу Јуте Кијантре Џорџ није био прецизан са шута за три поена у посљедњем нападу меча.

Јута се вратила из минуса од 12 поена

Јута је губила 12 поена пет минута прије краја успјела је да изједначи.

Сенсабоа је 28 секунди прије краја донио Јути 126 поен. Коби Вајт је потом промашио тројку за Чикаго, али је Окоро пронашао лопту и додао је уз аут линију до Тр Џонса који је упутио пас слободном Вучевићу испод коша.

Ток утакмице

Домаћини нису на најбољи начин отворили прву четвртину. Иако се играла резултатски тијесна утакмицу, у посљедњем нападу прве четвртине Јута постиже тројку и завршава је са 36:39.

У другој четвртини Чикаго Булси праве преокрет и доминирају паркетом. Домаћини су сигурном игром полако ломили госте и на полувремену стигли до девет разлике (71:62). Након одмора Јута полако топи предност Чикаго Булса и до краја треће четвртине изједначује резултат на 94:94.

Посљедња четвртина донијела је олакшање Чикаго Булсима које су до краја замало прокоцкали. У једном тренутку успјелу су да остваре 12 поена разлике. Водили су 116:104, али су кошаркаши Јуте добром игром пред сам крај меча стигли до изједначења. Ипак, спас Булсима донио је Вучевић.

Најефикаснији играчи

Упркос поразу, Сансабо Брајс је одиграо утакмицу каријере и постигао 43 поена за Јуту.

Најбољи у дресу Булса био је Никола Вучевић са 35 поена, док су код гостију запажени били и Кејонте Џорџ са 25 и Филиповски са 19 поена.

Булси на ивици плејофа

Након ове побједе Чикаго Булси задржали су 10. позицију на табели Источне конференције, која води у плеј-ин НБА.

Јута се, с друге стране, налази на 13. мјесту Западне конференције и све је даље од доигравања.

Сљедећи меч

Булси ће у Петак играти против Бруклина, а Јута ће на гостовање Даласу.

Подијели:

Тагови:

Чикаго Булс

НБА

rezultati

Nikola Vučević

Јута Џез

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

Кошарка

Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

18 ч

0
"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Кошарка

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

20 ч

0
Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

Кошарка

Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

1 д

0
Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет

Кошарка

Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет

2 д

0

Више из рубрике

Реал напушта Евролигу?

Кошарка

Реал напушта Евролигу?

11 ч

0
Борац освојио куп Републике Српске

Кошарка

Борац освојио куп Републике Српске

11 ч

0
Жељко Обрадовић одлази у пензију?

Кошарка

Жељко Обрадовић одлази у пензију?

17 ч

0
Кошаркашки тренер

Кошарка

Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

03

Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

06

59

ФИФА: Добили смо више од 500 милиона захтјева за улазнице за Мундијал

06

54

АТВ јутро, 15.01.2026.

06

54

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

06

50

Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner