Чикаго Булси савладали Јуту резултатом 128:126

Кошаркаши Чикаго Булса остварили су побједу у НБА мечу против Јута Џеза резултатом 128:126 у утакмици одиграној у сриједу навече у Јунајтед Центру. Играч одлуке био је Никола Вучевић који је полагањем четири секунде прије краја донио побједу Булсима.
Побједу Чикагу донио је Никола Вучевић, који је погодио кош за побједу четири секунде прије краја.
Претходно је Вучевић блокадом зауставио Филиповског, али Чикаго није успио да већ тада преломи утакмицу. У дресу Јуте Кијантре Џорџ није био прецизан са шута за три поена у посљедњем нападу меча.
Јута је губила 12 поена пет минута прије краја успјела је да изједначи.
Сенсабоа је 28 секунди прије краја донио Јути 126 поен. Коби Вајт је потом промашио тројку за Чикаго, али је Окоро пронашао лопту и додао је уз аут линију до Тр Џонса који је упутио пас слободном Вучевићу испод коша.
Домаћини нису на најбољи начин отворили прву четвртину. Иако се играла резултатски тијесна утакмицу, у посљедњем нападу прве четвртине Јута постиже тројку и завршава је са 36:39.
У другој четвртини Чикаго Булси праве преокрет и доминирају паркетом. Домаћини су сигурном игром полако ломили госте и на полувремену стигли до девет разлике (71:62). Након одмора Јута полако топи предност Чикаго Булса и до краја треће четвртине изједначује резултат на 94:94.
Посљедња четвртина донијела је олакшање Чикаго Булсима које су до краја замало прокоцкали. У једном тренутку успјелу су да остваре 12 поена разлике. Водили су 116:104, али су кошаркаши Јуте добром игром пред сам крај меча стигли до изједначења. Ипак, спас Булсима донио је Вучевић.
Упркос поразу, Сансабо Брајс је одиграо утакмицу каријере и постигао 43 поена за Јуту.
Најбољи у дресу Булса био је Никола Вучевић са 35 поена, док су код гостију запажени били и Кејонте Џорџ са 25 и Филиповски са 19 поена.
Након ове побједе Чикаго Булси задржали су 10. позицију на табели Источне конференције, која води у плеј-ин НБА.
Јута се, с друге стране, налази на 13. мјесту Западне конференције и све је даље од доигравања.
Булси ће у Петак играти против Бруклина, а Јута ће на гостовање Даласу.
