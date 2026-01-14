"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

The altercation after the Lakers-Kings game between Dennis Schroder and Luka Doncic 😳



- Schroder told Luka that he can't call him a “b**ch” on the court and pretend everything is fine off the court

- Schroder attempted to strike Luka, according to the NBA

- Deandre Ayton tried… pic.twitter.com/BUCBAhrHBj