"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Бивши играч Лос Анђелес Лејкерса, Маркиф Морис, открио је у свом подкасту "Morris Code Show" непознате детаље сукоба између њемачког репрезентативца Дениса Шрудера и словеначког суперстара Луке Дончића.
Подсјетимо, Шрудер је суспендован на три утакмице јер је покушао да удари Дончића након пораза свог тима од Лејкерса у Лос Анђелесу 28. децембра.
Инцидент се догодио у ходнику дворане, 40-ак минута по завршетку утакмице.
The altercation after the Lakers-Kings game between Dennis Schroder and Luka Doncic 😳— Legion Hoops (@LegionHoops) January 11, 2026
- Schroder told Luka that he can't call him a “b**ch” on the court and pretend everything is fine off the court
- Schroder attempted to strike Luka, according to the NBA
- Deandre Ayton tried… pic.twitter.com/BUCBAhrHBj
Током меча Дончић и Шрудер су у више наврата улазили у вербалне дуеле, а тензије су достигле врхунац када је Лука током једног тајм-аута добацио Шрудеру: "Требало је да потпишеш тај уговор", алудирајући на богату понуду Лејкерса од 82 милиона долара коју је Нијемац одбио прије неколико година.
Иако је дјеловало да су се тензије смириле, Шрудер није заборавио на провокације. Када је напустио гостујућу свлачионицу потражио је Дончића у ходнику како би се физички обрачунао са њим. Чекао га је испред свлачионице. Након краће расправе покушао је да удари Луку, али обезбјеђење и поједини играчи спречили су га у томе. Раздвојило их је обезбјеђење, а Деандре Ејтон је одвукао Шрудера. Запањени Дончић је одмах са оцем Сашом напустио дворану, а Шрудер је испраћен до клупског аутобуса.
Међутим, свједоци тврде да је ситуација била много озбиљнија и да је дошло до физичког контакта.
"Одмах су ме звали кад се десило то с**ње". То се никада не би догодило да сам ја још увијек у Лејкерсима. Тај тип (Шрудер) је ставио руке на Луку", рекао је Морис.
"Како сам чуо, велики Деандре Ејтон је зграбио Шрудера и повукао га на страну, даље од Дончића."
Морис је открио да тензије између Шрудера и Луке датирају од раније."Ови момци имају богату историју за оне који не знају. Сваки пут када су на терену, дају све од себе".
Морис је додао да НБА не би суспендовао Шрудера на три утакмице да се стварно није догодио озбиљан инцидент са суперстаром Лејкерса.
