"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Курир

14.01.2026

10:26

0
Фото: Tanjug / AP / Jessie Alcheh

Бивши играч Лос Анђелес Лејкерса, Маркиф Морис, открио је у свом подкасту "Morris Code Show" непознате детаље сукоба између њемачког репрезентативца Дениса Шрудера и словеначког суперстара Луке Дончића.

Подсјетимо, Шрудер је суспендован на три утакмице јер је покушао да удари Дончића након пораза свог тима од Лејкерса у Лос Анђелесу 28. децембра.

Инцидент се догодио у ходнику дворане, 40-ак минута по завршетку утакмице.

Током меча Дончић и Шрудер су у више наврата улазили у вербалне дуеле, а тензије су достигле врхунац када је Лука током једног тајм-аута добацио Шрудеру: "Требало је да потпишеш тај уговор", алудирајући на богату понуду Лејкерса од 82 милиона долара коју је Нијемац одбио прије неколико година.

Иако је дјеловало да су се тензије смириле, Шрудер није заборавио на провокације. Када је напустио гостујућу свлачионицу потражио је Дончића у ходнику како би се физички обрачунао са њим. Чекао га је испред свлачионице. Након краће расправе покушао је да удари Луку, али обезбјеђење и поједини играчи спречили су га у томе. Раздвојило их је обезбјеђење, а Деандре Ејтон је одвукао Шрудера. Запањени Дончић је одмах са оцем Сашом напустио дворану, а Шрудер је испраћен до клупског аутобуса.

Међутим, свједоци тврде да је ситуација била много озбиљнија и да је дошло до физичког контакта.

"Одмах су ме звали кад се десило то с**ње". То се никада не би догодило да сам ја још увијек у Лејкерсима. Тај тип (Шрудер) је ставио руке на Луку", рекао је Морис.

"Како сам чуо, велики Деандре Ејтон је зграбио Шрудера и повукао га на страну, даље од Дончића."

Морис је открио да тензије између Шрудера и Луке датирају од раније."Ови момци имају богату историју за оне који не знају. Сваки пут када су на терену, дају све од себе".

Морис је додао да НБА не би суспендовао Шрудера на три утакмице да се стварно није догодио озбиљан инцидент са суперстаром Лејкерса.

Лука Дончић

Denis Šreder

НБА

