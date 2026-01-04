Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови

Извор:
Звијезда Лос Анђелес Лејкерса, фантастични Лука Дончић, игра са много болова и није здрав, пишу амерички медији.
Бек "Језераша" се мучи са повредом лијевог лакта и сталним болом у обје ноге.
Извори истичу да је Дончић на непрекидним терапијама само како би се припремио за мечеве Лејкерса.
Упркос нелагодности, Дончић је одлучан да игра, посебно јер Лејкерсима већ недостају Остин Ривс, Руи Хачимура и Гејб Винсент.
Лука често носи стезнике и штитнике за раме, баш као што је то био случај на посљедњем мечу у години против Детроита.
Ове сезоне, Словенац у просјеку биљежи 33.6 поена, 8.1 скок и 8.7 асистенција, уз 45.9 одсто шута из игре и 31.7 одсто за три.
Лејкерси тренутно имају скор 21-11, преноси "б92".
